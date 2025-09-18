Μέλπω Ζαρόκωστα: «Θέλουμε όσο ζήσει, να μην υποφέρει», λέει ο γιος της

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μέλπω Ζαρόκωστα

Πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό πως η Μέλπω Ζαρόκωστα μεταφέρθηκε εσπευσμένα, από το Γηροκομείο Αθηνών όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, σε δημόσιο νοσοκομείο, λόγω ενός θέματος που αντιμετωπίζει με την υγεία της.

Ο γιος της, Αλέξανδρος Παγουλάτος, μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά για την κατάσταση της υγείας της μητέρας του και τόνισε ότι αυτό που θέλει, είναι όσο ζήσει η αγαπημένη ηθοποιός, να μην υποφέρει.

Στην αρχή, ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα εξήγησε πως: «Δεν είναι χειρουργείο ακριβώς, είναι ενδοσκοπική επέμβαση. Σύμφωνα με την πλειοψηφία των γιατρών, θα ανακουφίσει τα προβλήματα που είχε όλο το καλοκαίρι με τη χολή, η οποία πυροδοτούσε κάποιες παγκρεατίτιδες και δυστυχώς αναγκάστηκε πολλές φορές να νοσηλευτεί. Αυτή την επέμβαση που κάνει τώρα, θα έπρεπε κανονικά να την είχε κάνει από το καλοκαίρι και θα είχε γλιτώσει κάποια ταλαιπωρία».

Ακόμα, ο Αλέξανδρος Παγουλάτος ανέφερε ότι: «Τον τελευταία καιρό είναι αρκετά ληθαργική, δεν είναι τόσο ζωηρή όσο ήταν στο γηροκομείο. Πλέον είναι ένας κουρασμένος οργανισμός, δηλαδή δεν κινείται εδώ και καιρό. Το μέλημά μας είναι να μην υποφέρει η γυναίκα. Δεν μας ενδιαφέρει να επεκτείνουμε μια ζωή ενός ανθρώπου, που όσο πάει θα διασωληνώνεται. Θέλουμε όσο ζήσει, αν ζήσει μέρες, μήνες, δεν ξέρω πόσο, τουλάχιστον να μην υποφέρει».

