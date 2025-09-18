Δημήτρης Παπάζογλου για Μαρινέλλα: «Δεν επιτρέπεται να την επισκεφθούμε – Πρέπει να ζήσει μια ήσυχη ζωή»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε συνέντευξη ο Δημήτρης Παπάζογλου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (18/9). Ο επιτυχημένος χορογράφος αναφέρθηκε στην Μαρινέλλα και εξήγησε τον λόγο που δεν την έχει επισκεφθεί στο σπίτι της, στο οποίο η σπουδαία ερμηνεύτρια βρίσκεται ύστερα από το εξιτήριο που πήρε στις 21 Ιανουαρίου φέτος, από το νοσοκομείο «Υγεία», έπειτα από σχεδόν 4 μήνες νοσηλείας.

Ο Δημήτρης Παπάζογλου εξήγησε πως: «Δεν επιτρέπεται να την επισκεφθούμε και καλά κάνουν, διότι δεν είναι μία πρεμιέρα που πηγαίνουμε και επισκεπτόμαστε μία γυναίκα η οποία δεν πρέπει να πρέπει να προστατεύεται από τους ιούς».

«Δεν πρέπει όλοι να τρέχουμε τώρα εκεί και να ενοχλούμε την οικογένεια. Η γυναίκα πρέπει να ζήσει μια ήσυχη ζωή, να έχει την περιποίησή της, τα ιατρικά της δεδομένα. Ελπίζουμε ότι ο Θεός θα την… Γιατί ήταν μία θρήσκα γυναίκα η Μαρινέλλα, αγαπούσε τον Θεό, αγαπούσε τα Θεία, και ήταν μία πάρα πολύ καλή οικογενειάρχης», πρόσθεσε ο χορογράφος.