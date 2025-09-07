Δημήτρης Παπάζογλου: «Εγώ γεννήθηκα με μια ιδιαιτερότητα, δεν ήμουν ένα κανονικό παιδί – Η κοινωνία μου έδωσε στίγματα»

Ο Δημήτρης Παπάζογλου παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρκά, στην εκπομπή “Καλημέρα είπαμε;”, μιλώντας ανοιχτά για τη ζωή και την πορεία του στον χορό, αλλά και για τα παιδικά του χρόνια.

«Δοξάζω το Θεό και είμαι ευλογημένος που έζησα από το επάγγελμα του χορού. Εγώ γεννήθηκα με μια ιδιαιτερότητα, δεν ήμουν ένα κανονικό παιδί. Για τις γειτονιές που μεγάλωσα, τις λαϊκές, δεν ήμουν ένα αγόρι που θα έπαιζε ποδόσφαιρο», εξομολογήθηκε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αργότερα η κοινωνία μου έδωσε στίγματα. Δέχθηκα μπούλινγκ, όπως όλοι μας. Η μητέρα μου δεν είχε ποτέ αντίρρηση να γίνω χορευτής. Ο πατέρας μου ήταν πάντα απών. Πορεύτηκα με τη μοναχικότητα και τον τυχοδιωκτισμό».