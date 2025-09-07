Βασιλική Ανδρίτσου: «Με τον σύζυγό μου κάναμε ένα ωραίο restart» – Τι είπε για την κόρη της

«Η κόρη μου είναι έξι ετών, έχει έρθει στο θέατρο, έχει παίξει κιόλας. Δεν ξέρω αν κάνω καλά, γιατί δεν θέλω να της βάλω ταβάνι στα όνειρα. Την παίρνω στο θέατρο, της αρέσει πολύ και κάποιες φορές την ανεβάζαμε στη σκηνή για ένα λεπτό, δεν έλεγε ατάκες όμως. Δεν θέλω να την προγραμματίσω να γίνει ηθοποιός, αλλά αν θέλει, ας γίνει. Πρέπει να έχει ανοικτούς ορίζοντες και να διαλέξει μόνη της. Η κόρη μου είναι ένα θαύμα από μόνη της», είπε η Βασιλική Ανδρίτσου.

Η Βασιλική Ανδρίτσου είπε στη συνέχεια για τον σύζυγό της: «Είμαστε 20 χρόνια μαζί. Από τότε που γεννήθηκε η κόρη μας, αλλάξαμε και μπήκαμε στην καλύτερη “πίστα”. Κάναμε ένα ωραίο restart, είμαστε πολύ αγαπημένοι, αλλά το παιδί έφερε μια νέα πραγματικότητα, άλλαξαν όλα, τα πάντα. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπω τον άντρα μου να αλλάζει και φαντάζομαι ότι κι αυτός το βλέπει σε μένα. Με συγκινεί το πώς είναι σαν πατέρας».

