Βασιλειάδης στη Βουλή: Ζητώ άρση της ασυλίας μου – Να μην μείνει καμία σκιά στο πρόσωπό μου

«Οφείλω πρώτα στον εαυτό μου, έπειτα στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου, στους συναδέλφους μου, αλλά και στον κόσμο που με εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, να δείξω και να αποδείξω ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στη συμπεριφορά μου, ξεκινώντας από το αίτημα για άρση της ασυλίας μου, ώστε να δώσω την ευκαιρία στη δικαιοσύνη να διερευνήσει ό,τι κρίνει σκόπιμο».

Αυτό τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, Λάκης Βασιλειάδης, κατά την συζήτηση στη Βουλή της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία ζητείται η άρση ασυλίας του για να διερευνηθεί τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος.

Παράλληλα, ζήτησε να «ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρχουν σκιές που θα αμαυρώνουν την πορεία μου και το όνομά μου».

«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα βρισκόμουν σε αυτό εδώ το βήμα, ζητώντας άρση ασυλίας μου. Για έναν άνθρωπο ο οποίος ουδέποτε έχει κατηγορηθεί για το παραμικρό, μόνο και μόνο η εμπλοκή του ονόματός μου, μου προκαλεί απορίες και θλίψη. Διότι όταν έστω και η ανάγκη διερεύνησης είναι άδικη, αναρωτιέται κανείς γιατί πρέπει να υποστεί την αμφιβολία και την αμφισβήτηση στο πρόσωπό του», σημείωσε ο κ. Βασιλειάδης.

Όπως ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ, στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, φέρεται «ως πρόσωπο υπό έρευνα με βάση κάποιες απομαγνητοφωνήσεις που αφορούν συνομιλίες στις οποίες εγώ δεν συμμετέχω».

«Είναι συνομιλίες άλλων προσώπων που αφορούν, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, αίτημα για έναν αποδεδειγμένα πραγματικό κτηνοτρόφο που δεν προσκόμισε τελικά κανένα απολύτως όφελος. Χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα, ούτε εγώ ούτε συνεργάτες μου.

Και το σημαντικότερο όλων είναι ότι μέσα στο διαβιβαστικό υπάρχει η αναφορά του Οργανισμού, ότι δεν έγινε καμία χάρη υπέρ του κτηνοτρόφου, πόσο μάλλον καμία παράνομη πράξη. Μάλιστα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε τροποποίηση του προγραμματισμένου ελέγχου υπέρ του κτηνοτρόφου αυτού. Κατά συνέπεια, όπως προκύπτει από την ίδια τη δικογραφία, ο αναφερόμενος έλεγχος δεν παρατάθηκε ποτέ.

Αντίθετα, διενεργήθηκε κανονικά. Δηλαδή, δεν έγινε καμία χάρη, και πόσο μάλλον καμία παράνομη πράξη, που να επέφερε στον κτηνοτρόφο οποιοδήποτε παράνομο όφελος», επεσήμανε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Δεν θέλω, όμως, να υπάρξει καμία σκιά στο πρόσωπό μου.

Από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην πολιτική, ήθελα να κάνω μία καθαρή πορεία. Να πορευτώ με ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια. Αυτές είναι οι αρχές που επιτάσσει το πολιτικό και το προσωπικό μου ήθος.

Αυτές είναι οι αρχές με τις οποίες πορεύομαι σε όλη την πολιτική μου πορεία και στην προσωπική μου ζωή. Γι’ αυτό, λοιπόν, ζητάω την άρση της ασυλίας μου, ώστε να μπορέσει η δικαιοσύνη απρόσκοπτα να διερευνήσει την υπόθεση που με αφορά και να έχω κι εγώ την ευκαιρία να καθαρίσω το όνομά μου από αυτήν εδώ τη σκιά. Για μένα δεν πρόκειται απλά για ένα νομικό ζήτημα. Είναι ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες που με εμπιστεύονται. Βρίσκομαι σταθερά δίπλα σε όλους, ανεξαιρέτως, τους συμπολίτες μου. Έχω συνέχεια την πόρτα μου ανοιχτή σε όσους έχουν ανάγκη και για κάθε πρόβλημά τους».

«Βοηθάω και υπηρετώ τον τόπο μου με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα. Γι’ αυτό δεν θέλω να μείνει κανένα κενό ή αμφιβολία στο πρόσωπό μου. Θα κινηθώ και σε αυτή την περίπτωση όπως κάνω πάντα, με ειλικρίνεια, διαφάνεια και ακεραιότητα, με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη αλλά και τη συνείδησή μου καθαρή», κατέληξε ο κ. Βασιλειάδης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ