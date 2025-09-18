Φαίη Σκορδά: «Είχα πάει πάρα πολλές φορές στη ΓΑΔΑ και κάναμε μηνύσεις…»

Πριν από λίγες ώρες, ο Δημήτρης Σταρόβας έκανε γνωστό πως έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, καθώς άγνωστοι παραποίησαν με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης βίντεο και φωτογραφίες του, με αποτέλεσμα να φαίνεται πως ο καλλιτέχνης προωθεί δίαιτα με καφέδες. Το θέμα συζήτησαν το πρωί της Πέμπτης (18/9) στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται την προσωπική της ιστορία.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της συζήτησης, η Φαίη Σκορδά εξομολογήθηκε πως: «Η δική μου ιστορία δεν είναι τωρινή, αφορά στα πρώτα, πριν από τη χρήση του AI. Κατευθείαν είχα πάει με τον δικηγόρο μου στη ΓΑΔΑ. Είχα πάει πάρα πολλές φορές και κάναμε μηνύσεις».

«Οι άνθρωποι έκαναν δουλειά, όχι αστεία. Ολόκληρος φάκελος με στοιχεία για να το ψάξουν και εν τέλει, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει βρεθεί τίποτα. Αυτή την στιγμή με καλούν από το αστυνομικό τμήμα και με ρωτάνε αν θέλω να συνεχίσω ή όχι. Να συνεχίσω σε τι; Αφού δεν μπορούν να τους βρούνε», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.