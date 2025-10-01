Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Ο αρχηγός του κυκλώματος άνοιξε εταιρείες – «μαϊμού» μέχρι και στο όνομα της μητέρας του – «Υπήρχε μια αδικαιολόγητη επίδειξη πλουτισμού»

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα επιχειρηματιών, αθλητικών παραγόντων και δημοτικών συμβούλων, το οποίο μέσω 370 εταιρειών – «φαντάσματα» έκανε εικονικές συναλλαγές και εισέπραττε παρανόμως μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ.

Οι 18 συλληφθέντες του μεγάλου κυκλώματος, που οδηγήθηκαν την Τετάρτη στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων κατηγορούνται ότι μέσα σε 2 χρόνια, είχαν συστήσει 370 «μαϊμού» εταιρείες, ότι είχαν εκδώσει εκατοντάδες εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές, προκειμένου να λαμβάνουν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ εκατομμυρίων ευρώ.

Οι συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου είχαν φέρει κέρδη πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ στα μέλη του δαιδαλώδους κυκλώματος. Από αυτά, μισό εκατομμύριο βρέθηκε από την αστυνομία σε σπίτια μελών της εγκληματικής οργάνωσης σε πακέτα με 50ευρα, μέσα σε δεκάδες νάιλον σακούλες.

Τι λέει το περιβάλλον του φερόμενου ως αρχηγού

Σύμφωνα με το περιβάλλον του κατηγορούμενου αρχηγού και όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, «υπήρχε μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα, από πού προκύπτουν τόσα χρήματα. Υπήρχε μια αδικαιολόγητη επίδειξη πλουτισμού, η οποία δεν φαινόταν να προκύπτει από καμία επιχειρηματική δραστηριότητα».

Ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης εμφανίζεται πρόεδρος τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου της Δυτικής Αττικής, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη και ο αδελφός του, δημοτικός υπάλληλος στον ίδιο δήμο της Δυτικής Αττικής.

Υπαρχηγός φέρεται να είναι ένας προφυλακισμένος, γνώριμος στις Αρχές και ένας λογιστής από την Μεσσηνία, η κόρη του οποίου επίσης φαίνεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα.

Από την ίδια πόλη και ακόμη δύο αδέλφια, γνωστοί επιχειρηματίες στην εστίαση, που φέρονται ως πρωτοπαλίκαρα της οργάνωσης, ενώ τα περισσότερα μέλη ήταν λογιστές από την Αττική, τη Μεσσηνία και την Εύβοια.

Οι «αχυράνθρωποι»

Τα ηγετικά στελέχη της ομάδας εντόπιζαν άτομα που ήταν άνεργα ή άτομα με οικονομικές δυσκολίες, οι οποίοι άνοιγαν στο όνομά τους εταιρείες «φαντάσματα» με στόχο την πραγματοποίηση υποτιθέμενων συναλλαγών. Ο αρχηγός του κυκλώματος, μάλιστα, δεν είχε διστάσει να χρησιμοποιήσει ακόμη και τα στοιχεία της μητέρας του για να ανοίξει εταιρείες «μαϊμού» για τους σκοπούς της οργάνωσης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «Η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού φιλοξενείται σε οίκο ευγηρίας στην Αττική. Είχαν ανοίξει εικονικές εταιρείες στο όνομά της, όμως την πλήρη και αφανή διαχείριση είχαν αναλάβει τα δύο αδέλφια».

Παράλληλα, ελέγχεται και πρόεδρος ΠΑΕ, που αγωνίζεται στη SuperLeague, καθώς φέρεται ως λήπτης 3 τιμολογίων ύψους 165.000 ευρώ.

Ποινική δίωξη για κακουργήματα

Προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για το Σάββατο οι συλληφθέντες του κυκλώματος που κατηγορούνται για την απάτη με επιστροφή ΦΠΑ.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης οι 18 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώ συνολικά φέρεται να εμπλέκονται 73 άτομα.

Ποινική δίωξη για σειρά αδικημάτων ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για:

Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Άμεση συνέργεια στην απάτη

Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων

Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ

Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

Παράλληλα, από νωρίς το πρωί έφτασε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης μια ογκώδης δικογραφία με στοιχεία από την πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας.

Ποινική δίωξη ασκήθηκε για πληθώρα αδικημάτων, ανάμεσα στα οποία είναι η διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για την διάπραξη κακουργημάτων, αλλά και για απάτη στρεφόμενη κατά του ΕΛληνι9κού Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, άμεση συνέργεια στην απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ, αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγιών.

Τι λένε οι δικηγόροι τους

Σύμφωνα με τους συνηγόρους, τον κ. Σαμέλη που είναι ο δικηγόρος του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, αλλά και τον κ. Δημήτρη Ζορμπά που είναι συνήγορος ενός κατηγορούμενου λογιστή, φαίνεται ότι περιμένουν να οδηγηθούν στο κατώφλι του ανακριτή το Σάββατο, ενώ αρνούνται την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αν θα συνεχιστεί η ανάκριση και την Κυριακή.

Ο Ιωάννης Σαμέλης σε δηλώσεις του ανέφερε: «Με το αποδεικτικό υλικό που υπάρχει, φοροδιαφυγή βεβαία εκκαθαρισμένη και διαπιστωμένη δεν υφίσταται. Ως εκ τούτου ο εντολέας μου αρνείται κάθε είδους κατηγορία».

Από την πλευρά του, ο κ. Δημήτρης Ζορμπάς, τόνισε: «Μένει να πάρουμε όλο το ανακριτικό υλικό, να το επισκοπήσουμε και σε δεύτερο χρόνο θα προβάλλουμε τους ισχυρισμούς μας στον κ. ανακριτή το Σάββατο».

Η εμπλοκή Κοκλώνη

Την ίδια στιγμή, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος ελέγχεται από τις Αρχές ως λήπτης 5 εικονικών τιμολογίων, αρνείται κάθε συμμετοχή σε παρανομίες.

Τα τιμολόγια φέρεται να εκδόθηκαν όλα την ίδια ημέρα και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2025, συνολικής αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Αν και οι αστυνομικές αρχές φέρεται να έχουν καταγράψει συναντήσεις τους, τόσο στα γραφεία των εταιρειών του τηλεοπτικού παραγωγού όσο και στο σπίτι του αρχηγού, ο κ. Κοκλώνης υποστηρίζει στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Αποκαλύψεις» ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.

«Δεν ξέρω τι είναι, πρέπει να μάθω και εγώ. Έχω βάλει τους πάντες. Έπειτα από 2 δισεκατομμύρια ελέγχους που έχουμε εμείς, είναι ότι αποκλείεται να έχουμε πάρει κάτι που δεν έχει γίνει. Αν είναι μια κατασκευαστική -που πιστεύω εγώ- τότε η κατασκευαστική αυτή μας είχε κάνει πχ το ”TV Queen”», είπε ο ίδιος.

2,5 χρόνια περιμένουν τα στοιχεία για τον Κοκλώνη

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Νίκος Κοκλώνης είναι ένα πρόσωπο που εδώ και 2,5 χρόνια και παραπάνω ερευνάται από τις δικαστικές Αρχές για τα ίδια ακριβώς αδικήματα, που φέρεται να εμπλέκεται και στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Ήταν, δηλαδή, τον Φεβρουάριο του 2023 όταν ο κ. Βουρλιώτης, ο επικεφαλής για το Ξέπλυμα Χρήματος έφτιαξε ένα εμπεριστατωμένο πόρισμα, το οποίο παρέδωσε στις Αρχές και δεσμεύτηκαν οι προσωπικοί του λογαριασμοί. Τότε, διαπιστώθηκαν ενδείξεις ότι υπάρχουν κακουργηματικά αδικήματα.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στον φερόμενο αρχηγό και στον γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό

Ο αστυνομικός συντάκτης Θεοδόσης Πάνου μιλώντας για την εν λόγω υπόθεση στον Real FM 97,8 και την εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη και του Σπύρου Παπαδάκη, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Οι αστυνομικοί έχουν συνομιλίες του γνωστού παραγωγού με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος, και είναι χαρακτηριστικές. Τύπου “τι γίνεται με τα τιμολόγια, τα έχεις σπρώξει;” – “Ναι μην ανησυχείς, θα πάρουν τον δρόμο τους και θα κανονιστούν”».