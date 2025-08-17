Αντιγόνη Κουλουκάκου: Η εξομολόγηση… καρδιάς της ηθοποιού για τον γιο της – «Όσα δεν έμαθα μία ζωή, μου τα έχει μάθει εκείνος χωρίς να πει μια λέξη»

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου μοιράστηκε το απόγευμα του Σαββάτου, μέσα από τα social media, τα έντονα συναισθήματα που της προσφέρει η μητρότητα. Η γνωστή ηθοποιός ανάρτησε φωτογραφίες από τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου σε εκκλησία, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, και συνόδευσε τις εικόνες με λόγια γεμάτα συγκίνηση.

«Το ταξίδι της μητρότητας είναι ενίοτε μοναχικό αλλά παντελώς μαγικό. Ο γιος μου είναι 17 μηνών και όσα δεν έμαθα μία ζωή, μου τα έχει μάθει εκείνος χωρίς να πει μια λέξη» έγραψε αρχικά η ηθοποιός.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σημασία της στήριξης που χρειάζεται μια μητέρα, σημειώνοντας: «Είναι αλήθεια ότι για να μεγαλώσει ένα παιδί χρειάζεται ένα χωριό από ανθρώπους γύρω σου με πολλή και σταθερή αγάπη ώστε ο κόσμος σου, κατ’ επέκταση η ζωή γύρω του, να δονείται σ’ ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Είμαι ευγνώμων για το δικό μου χωριό και νιώθω τυχερή πολύ. Αυτός ο Δεκαπενταύγουστος είχε όλα όσα ήθελα και ζήτησα, επιθύμησα και αγάπησα αλλά και άφησα, συγχώρησα και έθαψα στη λήθη του χρόνου».

Η ανάρτησή της έκλεισε με μια αναφορά στη δύναμη του χρόνου: «Ο χρόνος μας τα λέει όλα, πάντοτε. Αγαπώ τον χρόνο που περνάει και μεγαλώνω. Σε ευχαριστώ. Με αγάπη, αλήθεια και φως».