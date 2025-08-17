Φρίκη: Ζευγάρι ζούσε επί 18 μήνες με το πτώμα του εραστή του – Πώς έγινε η αποκάλυψη

Μία ανατριχιαστική υπόθεση ήρθε στο φως στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όπου ένα ζευγάρι συνελήφθη επειδή ζούσε για 18 μήνες με το πτώμα του τρίτου μέλους του ερωτικού τους τριγώνου.

Ο James Agnew, 55 ετών, και η Suzanne Agnew, 57 ετών, από την πόλη Lakewood, κατηγορούνται ότι έκρυβαν τη σορό του 64χρονου James O’Neill κάτω από ένα στρώμα στο διαμέρισμά τους, από τον Δεκέμβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 3 Ιουλίου, όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο έπειτα από αίτημα του αδελφού του θύματος, ο οποίος είχε ανησυχήσει επειδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Μέσα στο σπίτι βρέθηκε το πτώμα σε προχωρημένη σήψη, κρυμμένο κάτω από το στρώμα.

«Δεν ήθελα να τον παραδώσω»

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, η Suzanne Agnew φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν ήθελε να «παραδώσει» τον εραστή τους και γι’ αυτό δεν ενημέρωσε ποτέ τις Αρχές. Όπως αποκάλυψε το New York Post, το ζευγάρι αποφάσισε να κρύψει το πτώμα κάτω από το στρώμα, παρόλο που τα μικρόσωμα σκυλιά τους, τσιουάουα, είχαν ήδη αρχίσει να «μασούν» τη σορό.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι το ζευγάρι συνέχισε να χρησιμοποιεί τον τραπεζικό λογαριασμό του O’Neill, εισπράττοντας παράνομα για μήνες τις επιταγές κοινωνικής ασφάλισής του. Μάλιστα, κατά τον αστυνομικό έλεγχο, ο James Agnew προσποιήθηκε ότι ήταν ο O’Neill, λέγοντας στους αστυνομικούς πως δεν ήθελε καμία επαφή με την οικογένειά του, για να αποτρέψει περαιτέρω έρευνα.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Το ζευγάρι συνελήφθη και κατηγορείται για τέσσερα αδικήματα, ανάμεσα στα οποία είναι η κλοπή, η παραποίηση εγγράφων και η παραβίαση ανθρώπινου λειψάνου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον θάνατο του O’Neill, ο οποίος, σύμφωνα με τη Suzanne, πέθανε από αδιευκρίνιστο ιατρικό πρόβλημα που σχετιζόταν με προϋπάρχοντα θέματα υγείας.

Η οικογένεια και η αποκάλυψη

Ο James O’Neill ήταν αποξενωμένος από την οικογένειά του. Ωστόσο, ο αδελφός του άρχισε να τον αναζητά όταν πληροφορήθηκε ότι του είχε αφήσει χρήματα ως κληρονομιά. Αυτή η προσπάθεια ήταν και ο λόγος που τελικά αποκαλύφθηκε η φρικτή αλήθεια.