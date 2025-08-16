Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Δεύτερη ήττα στα φιλικά για τους «ερυθρόλευκους» – Δείτε φωτογραφίες

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Ένας άκρως νεανικός Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Ίντερ στο «Σαν Νικόλα» του Μπάρι, στο τελευταίο φιλικό για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν την εκκίνηση του πρωταθλήματος της Super League.

Κι ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν πιο καλά στο – ένατο κατά σειρά φιλικό τους – παιχνίδι, χάνοντας ευκαιρίες με την κεφαλιά του Καλογερόπουλου και το διαγώνιο πλασέ του Στρεφέτσα, οι «νερατζούρι» ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ.

Αντεπίθεση στο 18’, με τον Φεντερίκο Ντι Μάρκο να σκοράρει με προβολή μετά την πάσα πάρε-βάλε του Λαουτάρο. Ο σκόρερ, πάντως, έγινε αναγκαστική αλλαγή λίγο αργότερα προκαλώντας πονοκέφαλο στον Κριστιάν Κίβου.

Ο Τζολάκης σταμάτησε την κοντινή προσπάθεια του Λαουτάρο, στην τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου ημιχρόνου. Το δεύτερο ξεκίνησε δίχως αλλαγές για τις δυο ομάδες, αλλά με αλλαγή στο σκορ.

Η προσπάθεια του Τουράμ αποκρούστηκε από τον Τζολάκη, αλλά ο Ντένζελ Ντούμφρις πήρε το «ριμπάουντ» και έκανε το 2-0 στο 52’. Ήταν και το τελικό σκορ αφού ο Εσπόζιτο νικήθηκε από τον Τζολάκη στη φάση του 77’.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με δύο… ιταλικές ήττες – είχε προηγηθεί εκείνη με 2-1 από τη Νάπολι – και μπαίνει στην τελική ευθεία για την έναρξη του πρωταθλήματος της Super League, καθώς το ερχόμενο Σάββατο (23/8, 20:00 – «Γεώργιος Καραϊσκάκης») υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης.

ΙΝΤΕΡ (Κριστιάν Κίβου): Ζόμερ, Παβάρ (62’ Τσαλχάνογλου), Ατσέρμπι (73’ Ντε Φράι), Μπαστόνι (73’ Νταρμιάν), Ντάμφρις (81’ Ζαλέσκι), Σούσιτς (62’ Μπίσεκ), Μπαρέλα (81’ Ασλάνι), Μιχταριάν (62’ Ζιελίνσκι), Ντι Μάρκο (28’ Ενρίκε), Τουράμ (73’ Μπόνι), Λαουτάρο (73’ Εσπόζιτο).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μπρούνο, Μπιανκόν (72’ Πιρόλα), Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Γκαρθία, Μουζακίτης (81’ Σιπιόνι), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (72’ Ελ Κααμπί), Καμπελά, Γιαζιτσί (61’ Λιατσικούρας).

*Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Ζουλιάν Μπιανκόν, με την κατάστασή του να εξετάζεται από το ιατρικό επιτελείο των Πειραιωτών.

