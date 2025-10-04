Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025: Δίδυμοι, όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα πάνω σας

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (04/10/2025)

Κριός

Κριέ, οι σκέψεις σου καταλαμβάνουν πολύ χώρο. Μπορεί και να βρουν την διέξοδο τους σε συζητήσεις και να νιώσεις ότι ο εσωτερικός σου κόσμος βγαίνει στο προσκήνιο με τρόπους που δεν είχες σχεδιάσει.

Αυτό που λέτε ή σκέφτεστε μπορεί να βγει πλάγια το Σάββατο. Το καθήκον σας είναι να παρατηρήσετε πού τα λόγια σας είναι φορτισμένα με λαχτάρα και πώς μπορείτε αυτό να το μετατρέψετε καταλυτικά σε κάτι πραγματικό.

Ταύρος

Ταύρε, τα ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά έχει σημασία για σένα και τι μπορείς να χτίσεις στροβιλίζονται στην επιφάνεια. Στις 4 Οκτωβρίου, μπορεί να γίνεται ανήσυχοι σχετικά με τα χρήματα, τα υπάρχοντα ή αυτά που πραγματικά αποκαλείτε δικά σας.

Πρόκειται να κάνεις κάποιες συζητήσεις με τον εαυτό σου για τα θέματα της ασφάλειας και του οράματος. Η πρόσκληση εδώ είναι να επαναπροσδιορίσετε τι σημαίνει για εσάς ο πλούτος σε όλες τις μορφές του.

Δίδυμος

Δίδυμοι, όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα πάνω σας. Νιώθετε όμως μπερδεμένοι ανάμεσα στο πρόσωπο που δείχνετε στους άλλους και στον εσωτερικό σας κόσμο, τον οποίο φυλάτε για τον εαυτό σας.

Τα φώτα της δημοσιότητας μπορεί να σας συναρπάζουν αλλά και να σας αναστατώνουν, ειδικά αν σας δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με το ποιος γίνεστε. Τι θα γινόταν αν η δημόσια παρουσία σας είχε την δυνατότητα να διαπνέεται από μυστήριο, ακόμη και από ευαλωτότητα;

Καρκίνος

Καρκίνε, το Σάββατο μπορεί να αισθάνεσαι διχασμένος ανάμεσα στην ανησυχία και την υποχωρητικότητα. Από τη μία πλευρά, νέες ιδέες, φιλοσοφίες ή δάσκαλοι σας καλούν. Από την άλλη, το πνεύμα σας λαχταρά τη μοναξιά και τη σιωπή.

Αυτό το τετράγωνο ανάμεσα στη Σελήνη και τον Ουρανό μπορεί να σας φανεί ότι σας οδηγεί στον ανοιχτό ορίζοντα και τον μυστικό κήπο του εσωτερικού σας κόσμου.

Δώστε προσοχή στην έμπνευση που καταφθάνει απροσδόκητα. Η περιπλάνηση και η ακινησία έχουν και κάτι να σας διδάξουν.

Λέων

Λέων, το Σάββατο, νιώθεις έτοιμος να εξετάσεις από που προέρχονται τα συναισθήματά σου. Ταυτόχρονα, όμως, οι άνθρωποι στο περιβάλλον σας φαίνεται να απαιτούν την ενέργειά σας.

Μπορεί να αισθάνεστε εκτεθειμένοι ή ευάλωτοι, αλλά αυτή είναι επίσης μια ευκαιρία να αντιμετωπίσετε τι πραγματικά σημαίνει για εσάς η οικειότητα. Έχει να κάνει με τον έλεγχο, την σύνδεση ή με το να βλέπουν πλήρως οι άλλοι;

Παρθένος

Παρθένε, τι θα έλεγες εάν μέσα από τις συνεργασίες σου μπορούσες να αναπτυχθείς αντί να περιοριστείς. Η σύγκρουση μεταξύ συνεργασίας και ατομικότητας οξύνεται το Σάββατο.

Μπορεί να νιώθετε ότι οι σχέσεις σας είναι φορτισμένες με συναισθήματα και λαχτάρα, ενώ η προσωπική σας πορεία ή οι φιλοδοξίες σας απαιτούν χώρο. Αυτή η ενέργεια μπορεί να σας αποπροσανατολίσει και χρειάζεται να βρείτε την σωστή ισορροπία.

Ζυγός

Ζυγέ, η καθημερινότητά σου μπορεί να σου μοιάζει σήμερα λίγο ασταθής. Οι συνήθεις εργασίες σας έρχονται σε αντίθεση με έκτακτα περιστατικά που σας αναστατώνουν. Έχουν, όμως, σκοπό να σας δείξουν έναν νέο δρόμο.

Βγείτε έξω στον κόσμο και βάλτε σε εφαρμογή την φαντασία σας. Μπορεί να αισθάνεστε υπερβολικά φορτωμένοι ή ότι σας τραβούν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Ωστόσο αυτή η ενέργεια είναι μια πρόσκληση για να δείτε ξανά τις συνήθειες και τις τελετουργίες σας.

Σκορπιός

Σκορπιέ, η δημιουργικότητα και η ευχαρίστηση είναι οι σύντροφοί σου σήμερα. Οι επιθυμίες σας για χαρά, ρομαντισμό ή αυτοέκφραση μπορεί να συγκρουστούν με αλλαγές στη δημιουργική σας διαδικασία.

Αυτό που λαχταράτε στο βαθύτερο επίπεδο μπορεί να μην ευθυγραμμίζεται με τον τρόπο που αφιερώνετε χρόνο για να δημιουργήσετε. Αυτό που ξεκινά ως αναστάτωση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν ριζικά νέο τρόπο να δημιουργείτε.

Τοξότης

Τοξότη, η διελκυστίνδα μεταξύ σπιτιού και συνεργασιών βρίσκεται στο επίκεντρο το Σάββατο. Ο εσωτερικός σας κόσμος μπορεί να ταρακουνιέται από συναισθήματα. Οι σχέσεις σας μοιάζουν ανήσυχες, απρόβλεπτες και γεμάτες αλλαγές.

Αυτό μπορεί να σας φαίνεται σαν να προσπαθείτε να κινηθείτε προς δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Ο στόχος σας πρέπει να είναι να εξετάσετε σοβαρά τι περιέχει για εσάς συμβολικά η έννοια του σπιτιού. Είναι ένας τόπος, ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση ύπαρξης;

Αιγόκερως

Αιγόκερε, το μυαλό σου είναι ανήσυχο, γεμάτο νέες ιδέες και ξαφνικές σπίθες. Ωστόσο, ο συναισθηματικός σας κόσμος παραμένει ευαίσθητος και τρυφερός και χρειάζεται διακριτικότητα.

Μπορεί να δυσκολεύεστε να εκφραστείτε με σαφήνεια ή να νιώθετε μια μικρή σύγκρουση ανάμεσα στη λογική σκέψη και το συναίσθημα. Οι λέξεις σας θα μπορούσαν να μεταφέρουν την εικόνα της εσωτερικής σας ζωής. Το ερώτημα είναι ποιες πλευρές αυτής της εικόνας θα θέλατε να προβάλετε προς τα έξω.

Υδροχόος

Υδροχόε, οι αντιφάσεις που σε χαρακτηρίζουν χτυπούν κόκκινο και επηρεάζουν την αίσθηση του εαυτού σου. Έχετε μια λαχτάρα για σταθερότητα και ασφάλεια αλλά και μια επιθυμία για νέες μορφές χαράς, ευχαρίστησης και έκφρασης.

Μπορεί να νιώθετε ασταθείς τους τομείς που σχετίζονται με το χρήμα, τα υπάρχοντα ή την αυτοεκτίμηση. Ουσιαστικά καλείστε να επανεξετάσετε τι πραγματικά σημαίνει η αξία για εσάς. Ίσως η απάντηση να μη συνδέεται με το τι έχετε υλικά, αλλά με το πόσο ζωντανός αισθάνεστε όταν κάνετε ό,τι σας ευχαριστεί.

Ιχθύες

Ιχθύες, βρίσκεστε στο κέντρο μίας περίεργης ενέργειας. Νιώθετε την δύναμη των δικών σας συναισθημάτων όσο και τις συναισθηματικές αναταραχές που υπάρχουν στο άμεσο περιβάλλον σας.

Είστε ο ονειροπόλος που μπορείτε να δείτε ότι τα όνειρά σας είναι πρωτότυπα και μοναδικά. Αυτή η στιγμή σας ζητά να αποδεχτείτε την δύναμη που έχουν τα όνειρά σας.