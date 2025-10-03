Έβρος: Ερευνάται εάν οι 13 συλληφθέντες έχουν απασχολήσει για αδικήματα στην Τουρκία – Το «καρτέρι» που τους έστησε το ελληνικό FBI και το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε 

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ. για την τουρκική μαφία στην χώρα μας, μετά την σύλληψη των 7 ανδρών και 6 γυναικών στον Έβρο, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους 147 όπλα. Πρόκειται για την μεγαλύτερη παρτίδα που έχει κατασχεθεί, με προηγούμενη, τα 50 νέα πιστόλια Glock -εκ των οποίων τα 48 είχαν υποδοχή για σιγαστήρα- που είχαν βρεθεί σε δώμα στην Κυψέλη, τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι 13 συνολικά συλληφθέντες πέρασαν κρυφά στην Ελλάδα με λέμβο, μέσω του ποταμού Έβρου και αυτό που εκτιμάται είναι ότι το οπλοστάσιο είχε τελικό αποδέκτη την τουρκική μαφία που δρα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, τα όπλα που κατασχέθηκαν θα μπορούσαν να πιάσουν τιμές έως και 3.000 ευρώ το καθένα στη μαύρη αγορά. Στην πλειονότητά τους αφορούν όπλα τύπου Glock, για τα οποία υπενθυμίζεται, ότι η Αυστριακή εταιρεία που τα κατασκευάζει έχει εργοστάσιο στην Τουρκία.

Το καρτέρι

Στη λαβή τους, τα περισσότερα όπλα έχουν σχεδιασμένη την ημισέληνο και ένα αστέρι, σύμβολα που παραπέμπουν στην τουρκική σημαία. Οι άνδρες του ελληνικού FBI είχαν εντοπίσει το σημείο όπου βρίσκονταν κρυμμένα τα όπλα και έτσι, έστησαν καρτέρι, καταφέρνοντας να προχωρήσουν στη σύλληψη των 7 ανδρών και των 6 γυναικών, ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν με βάρκα τον Έβρο και να περάσουν στην Ελλάδα από το Σουφλί.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε: «Από την μέχρι στιγμής έρευνα των αστυνομικών της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, δεν προκύπτει οι συλληφθέντες να έχουν απασχολήσει ποτέ για αδικήματα στη χώρα μας, ενώ ερευνάται εάν έχουν απασχολήσει για οποιοδήποτε αδίκημα στην Τουρκία».

Ο κ. Σάββας Καλεντερίδης, στρατιωτικός αναλυτής, μιλώντας στον ΑΝΤ1 δήλωσε: «Το περίεργο είναι πώς είχαν τρόπους για να διοχετεύουν αυτά τα όπλα στην ελληνική αγορά».

Οι «Daltons»

Όπως έγινε γνωστό, αυτό που εκτιμάται είναι ότι οι συλληφθέντες σχετίζονταν με μέλη της τουρκικής μαφίας και θα τροφοδοτούσαν με τα συγκεκριμένα όπλα μέλη της, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείεται κάποια από αυτά να κατέληγαν στο εξωτερικό.

Ο κ. Αθανάσιος Κατερινόπουλος, απόστρατος αστυνομικός τόνισε: «Τα άτομα που συνελήφθησαν στο Σουφλί, σε συνδυασμό με τον αριθμό των όπλων που κατέχουν φαίνεται ότι είναι όπλα που έχουν σχέση ή προορίζονται για την συμμορία των Daltons. Αυτή είναι μια τεράστια συμμορία που δρα στην Τουρκία και την Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Ισπανία και άλλες χώρες των Βαλκανίων».

Οι 3D εκτυπωτές

Υπενθυμίζεται πως εκτός από τα 147 όπλα, εντοπίστηκαν 190 γεμιστήρες και άλλα εξαρτήματα.

Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι χρησιμοποιώντας εκτυπωτές τριών διαστάσεων (3D), οι παραλήπτες των μεταλλικών εξαρτημάτων που εντοπίστηκαν, θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την τουρκική μαφία με χαμηλού κόστους όπλα. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να φτιάξουν περίπου 30 λειτουργικά όπλα από τα συγκεκριμένα εξαρτήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καλλιακμάνης σημείωσε: «Στη κατοχή τους βρέθηκαν 147 όπλα τύπου «Glock» αλλά και σιδερένια εξαρτήματα όπλων που προφανώς χρησιμοποιούν για την αναπαραγωγή πανομοιότυπων με τρισδιάστατα μηχανήματα».

Τα πρώτα λόγια των συλληφθέντων στους αστυνομικούς

Ότι περίμεναν στην γειτονική χώρα, όταν τους πλησίασε ένας άνδρας και τους έδωσε κάποιες βαλίτσες, ήταν τα πρώτα λόγια των 13 Τούρκων στους αστυνομικούς.

Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, οι επτά άνδρες και οι έξι γυναίκες φαίνεται ακόμη πως ισχυρίστηκαν στους αστυνομικούς, πως ο εν λόγω άνδρας τους είπε ότι θα τους περίμενε απέναντι, στην Ελλάδα, ένας συνεργός για να τις παραλάβει.

Ωστόσο, όπως υποστήριξαν, δεν τους είπε τι περιείχαν οι βαλίτσες. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν το συγκεκριμένο πρόσωπο, ώστε να δουν, εάν ευσταθούν οι ισχυρισμοί των 13 Τούρκων, ενώ στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Μετά την επιχείρηση στον Έβρο, οι Αρχές έκαναν έφοδο σε οικίες που διαμένουν «χαρτογραφημένοι» Τούρκοι υπήκοοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής.

Έρευνες που έγιναν σε οικίες, οδήγησαν στις συλλήψεις 3 υπηκόων Τουρκίας, καθώς και ενός ημεδαπού, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα. Από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων όπλα και ναρκωτικά.

Όσον αφορά την Θεσσαλονίκη, έγιναν 10 προσαγωγές και αφού δεν προέκυψε τίποτα σε βάρος τους, αφέθηκαν ελεύθεροι.