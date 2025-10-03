Έβρος: Δεν ξέραμε τι περιείχαν οι βαλίτσες, υποστήριξαν οι 13 Τούρκοι – Πώς θα έφτιαχναν νέα όπλα με 3D εκτυπωτή

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τούρκοι, Έβρος, μαφία, όπλα

Ότι περίμεναν στην γειτονική χώρα, όταν τους πλησίασε ένας άνδρας και τους έδωσε κάποιες βαλίτσες, ήταν τα πρώτα λόγια των 13 Τούρκων που συνελήφθησαν στο Σουφλί Έβρου, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας.

Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, οι επτά άνδρες και οι έξι γυναίκες φαίνεται ακόμη πως ισχυρίστηκαν στους αστυνομικούς, πως ο εν λόγω άνδρας τους είπε ότι θα τους περίμενε απέναντι, στην Ελλάδα, ένας συνεργός για να τις παραλάβει. Ωστόσο, όπως υποστήριξαν, δεν τους είπε τι περιείχαν οι βαλίτσες. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν το συγκεκριμένο πρόσωπο, ώστε να δουν, εάν ευσταθούν οι ισχυρισμοί των 13 Τούρκων.

Όσον αφορά το πού θα πήγαιναν αυτά τα όπλα, θεωρείται, όπως έγινε γνωστό ότι θα κατέληγαν στην τουρκική μαφία, η οποία δρα εδώ και αρκετά χρόνια στην χώρα.
Κάποια απο αυτά προορίζονταν για να τα χρησιμοποιήσουν σε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, ενώ κάποια άλλα για εμπόριο όπλων. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές μάλιστα, είναι πως θα κατέληγαν στα χέρια της συμμορίας των Daltons.

30 όπλα θα μπορούσαν να φτιάξουν από τα εξαρτήματα μέσω 3D εκτυπωτή

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τα μεταλλικά τμήματα των Glock που εντοπίστηκαν, καθώς οι αστυνομικοί θεωρούν ότι μέσω 3D εκτυπωτών θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και νέα όπλα.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι οι παραλήπτες των πιστολιών θα μπορούσαν να φτιάξουν περίπου 30 λειτουργικά όπλα από τα συγκεκριμένα εξαρτήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τύπου «Glock» τα 147 όπλα που εντοπίστηκαν

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για 147 πιστόλια, τύπου «Glock», σαν και αυτά δηλαδή, τα οποία είχαν εντοπιστεί πριν από λίγο διάστημα στην Αθήνα.

Ακόμη, βρέθηκαν 190 γεμιστήρες τα οποία εντοπίστηκαν μαζί με τα διάφορα εξαρτήματά τους.

Οι αστυνομικοί του λεγόμενου ελληνικού FBI, που κάνουν λόγο για μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, στην οποία εμπλέκονται άτομα που συνδέονται με την τουρκική μαφία, είχαν πληροφορίες ότι μία ομάδα Τούρκων θα έμπαινε στην ελληνική επικράτεια παράνομα, έχοντας στις αποσκευές τους βαρύ οπλισμό.

21:18 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

20:56 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

20:50 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

20:33 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

