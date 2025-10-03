Κέιτ Μίντλετον: Ανέβηκε φορώντας γόβες στιλέτο τις σκάλες μαχητικού αεροσκάφους και «τρέλανε» τα social media – «Αριστούργημα κομψότητας»

Η πριγκίπισσα Κέιτ, της Ουαλίας, άφησε τους βασιλικούς θαυμαστές της έκθαμβους όταν ανέβηκε αβίαστα τις στενές σκάλες ενός μαχητικού και κοίταξε το πιλοτήριο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Λίνκολνσαϊρ την Πέμπτη.

Η Κέιτ, 43 ετών, εμφανίστηκε ευδιάθετη καθώς επισκέφθηκε την βάση της RAF Coningsby και δοκίμασε τις δυνάμεις της στον προσομοιωτή πτήσης, εντυπωσιάζοντας τους θεατές με τις “φυσικές της ικανότητες”.

Έβαλε τον καλύτερο εαυτό της στη μόδα, φορώντας ένα κομψό γκρι καρό κοστούμι Bella Freud, το οποίο συνδύασε με ένα τοπ από τον Alexander McQueen. Αλλά εξέπληξε επίσης τους παρατηρητές με την ικανότητά της να ανεβοκατεβαίνει άψογα τις σκάλες επιβίβασης του μαχητικού με τα «ναυτικά στιλέτο» της Stuart Weitzman.

Η μητέρα τριών παιδιών ανέβηκε ομαλά χωρίς να κοιτάξει τα σκαλοπάτια, με τις σχεδόν 10ποντες γόβες, συνοδευόμενη από έναν πιλότο της RAF στο πιλοτήριο ενός πλήρως οπλισμένου Typhoon Quick Reaction Alert.

Στην συνέχεια η Κέιτ, ακολούθησε τον πιλότο, κατεβαίνοντας τέλεια τα στενά σκαλοπάτια προς τα πίσω, χωρίς να σκοντάψει. Οι θαυμαστές αντέδρασαν στο κλιπ στο X, με κάποιους να γράφουν ότι τους προκάλεσε δέος η ικανότητα της πριγκίπισσας να ανεβοκατεβαίνει με αυτοπεποίθηση τις σκάλες με άνεση με ψηλά τακούνια, εκεί που πολλοί δυσκολεύονται απλώς να κρατήσουν την ισορροπία τους στο έδαφος.

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών

Μία γυναίκα έγραψε: “Φοράω συνέχεια ψηλά τακούνια και όχι, δεν θα το έκανα αυτό τόσο απρόσκοπτα και με τέτοια χάρη”. Ένας άλλος έγραψε: “Της ανήκαν αυτές οι σκάλες σαν διάδρομος. Καθαρή κομψότητα με δύναμη σε κάθε της βήμα”.

Ένας τρίτος είπε: “Ανάποδα, με τακούνια, και εξακολουθεί να είναι ένα αριστούργημα κομψότητας”, ενώ ένας τέταρτος σχολίασε: “Είναι τόσο φυσικά κομψή”.

Η Κέιτ είναι γνωστή για τη θεαματική ικανότητά της όχι μόνο να περπατάει άνετα με γόβες, αλλά και να ασχολείται με διάφορα αθλήματα. Παρά το ύψος της έχει δείξει κατά καιρούς τις ικανότητές της στο χόκεϊ και στο βόλεϊ με ψηλά τακούνια.

Η μελλοντική βασίλισσα καταφέρνει ακόμη και να διατηρεί την ψυχραιμία της φορώντας γόβες στο γρασίδι, σε εκδηλώσεις όπως αγώνες πόλο και ιπποδρομίες όπως το Royal Ascot.

Το 2023, η Κέιτ πήρε πολλά συγχαρητήρια για την αυτοκυριαρχία της όταν βιντεοσκοπήθηκε να αποβιβάζεται με χάρη από ένα ελικόπτερο φορώντας τακούνια. Πραγματοποίησε μια επίσκεψη στον αεροπορικό σταθμό του Βασιλικού Ναυτικού στο Yeovilton και κινηματογραφήθηκε να πηδάει από το ελικόπτερο χωρίς καμία βοήθεια.