Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα – Θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ

Για την άφιξή της στην Αθήνα ετοιμάζεται η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Πριν αναχωρήσει, όμως, από τις ΗΠΑ θα περάσει από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση αυτή εκτιμάται ότι θα γίνει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες και δεν είναι εθιμοτυπική, αφού δεν αφορά όλους τους πρέσβεις των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιλέγει μόνο κάποιους από τους πρέσβεις για να συναντηθεί μαζί τους πριν αναλάβουν επίσημα τα καθήκοντά τους. Για παράδειγμα ένα τέτοιο τετ-α-τετ είχε με τον πεθερό του και πρέσβη των ΗΠΑ στην Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ.

Μία από αυτούς είναι και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η κίνηση Τραμπ ερμηνεύεται ως μήνυμα στην Αθήνα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος στηρίζει πλήρως την νέα πρέσβη, η οποία θα εκφράζει απόλυτα τις απόψεις του στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.