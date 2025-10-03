Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα – Θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ

Enikos Newsroom

πολιτική

Ντόναλντ Τραμπ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Πηγή: Intime

Για την άφιξή της στην Αθήνα ετοιμάζεται η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα – «Είναι τιμή ζωής» – ΦΩΤΟ

Πριν αναχωρήσει, όμως, από τις ΗΠΑ θα περάσει από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση αυτή εκτιμάται ότι θα γίνει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες και δεν είναι εθιμοτυπική, αφού δεν αφορά όλους τους πρέσβεις των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιλέγει μόνο κάποιους από τους πρέσβεις για να συναντηθεί μαζί τους πριν αναλάβουν επίσημα τα καθήκοντά τους. Για παράδειγμα ένα τέτοιο τετ-α-τετ είχε με τον πεθερό του και πρέσβη των ΗΠΑ στην Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρέστη σε συνάντηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna – Το πρώτο τετ α τετ με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Μία από αυτούς είναι και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η κίνηση Τραμπ ερμηνεύεται ως μήνυμα στην Αθήνα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος στηρίζει πλήρως την νέα πρέσβη, η οποία θα εκφράζει απόλυτα τις απόψεις του στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιες είναι οι συγκεκριμένες ενδείξεις ανά ηλικία για τα 6 εμβόλια γρίπης

8ο Επιστημονικό Συνέδριο για τη Μείωση της Βλάβης από το Κάπνισμα: Ομοφωνία στην αντιμετώπιση των συνεπειών ζητούν οι επιστ...

Βουλή: Πότε θα εισαχθεί προς συζήτηση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο -Τι είπε η Κεραμέως για την 13ωρη απασχόληση και την ψηφι...

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Τι αναφέρει η ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ για τις πληρωμές

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Αυτή η αθόρυβη λειτουργία του Android σαρώνει τις φωτογραφίες σας για «ευαίσθητο περιεχόμενο» – Πώς να την απενεργοποιήσετε
περισσότερα
19:23 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης στο 14ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ: Μόνο η ΝΔ εγγυάται ότι θα πάμε μπροστά, με σχέδιο και ορίζοντα το 2030

Μόνο η ΝΔ εγγυάται ότι θα πάμε μπροστά, μακριά από περιπέτειες, με σχέδιο και ορίζοντα το 2030...
19:12 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή – Το πρωί η ομιλία Φάμελλου

Συνεδριάζει αύριο, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο Divani Caravel ...
19:10 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Στολίσκος για την Γάζα: Διάβημα του ΥΠΕΞ για «απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού» – «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης»

Καλά στην υγεία τους είναι οι Έλληνες πολίτες, που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flo...
18:27 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ομιλία Μητσοτάκη στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ

Δείτε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης