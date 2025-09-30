Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα – ΦΩΤΟ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9) στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναλαμβάνοντας επίσημα καθήκοντα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση της Αμερικανίδας Πρέσβεως στην Ελλάδα.

Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο: Συγχαίρει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την ανάληψη της θέσης της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Μάικλ Ρήγας, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, ο Μάικλ Κράτσιος, επικεφαλής τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος της οργάνωσης «Greeks for Trump» Χρήστος Μαραφάτσος, καθώς και ο γιος της νέας πρέσβεως.

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα που είναι μια συμμαχική χώρα στο ΝΑΤΟ.

Today, Kimberly Guilfoyle was officially sworn in as the next U.S. Ambassador to Greece at the State Department in Washington, D.C., making her the first female U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. We extend our warmest congratulations to Ambassador Guilfoyle and look… https://t.co/ozrT4J0MnW

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) September 29, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

