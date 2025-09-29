Χαμάς: Το σχέδιο Τραμπ «γέρνει» προς το Ισραήλ – Παραδόθηκε το κείμενο των 20 σημείων στην οργάνωση

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς Μοχάμεντ Μαρντάουι δήλωσε σε συνέντευξή του στο κανάλι Al Jazeera του Κατάρ ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου “κλίνει προς την ισραηλινή προοπτική”.

“Αυτό που ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου [σχετικά με το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου] κλίνει προς την ισραηλινή προοπτική- είναι κοντά σε αυτό που επιμένει ο Νετανιάχου για να συνεχίσει τον πόλεμο”, είπε.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι, Η Χαμάς  “πρέπει να λάβει αυτό το σχέδιο σε γραπτή και ξεκάθαρη μορφή πριν απαντήσει. Το σχέδιο πρέπει να βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς και των παλαιστινιακών οργανώσεων”.

Όπως είπε ούτε η Χαμάς ούτε κανένας Παλαιστίνιος έχει δει ακόμη το σχέδιο. Λίγο αργότερα, διπλωματική πηγή δήλωσε στο Al Jazeera ότι το Κατάρ και η Αίγυπτος παρέδωσαν το σχέδιο του Τραμπ στη διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς, η οποία υποσχέθηκε στους διαμεσολαβητές ότι θα μελετήσει την πρόταση που παρουσίασε ο πρόεδρος Τραμπ την Δευτέρα στον Λευκό Οίκο. λίγο.

