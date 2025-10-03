Κηπουρική: Οι 9 εργασίες που πρέπει να κάνετε μέσα στον Οκτώβριο

Το φθινόπωρο ήρθε και τα φυτά στον κήπο, έχουν διαφορετικές ανάγκες. Τον Οκτώβριο, ο κήπος είναι ένας ήσυχος και θεραπευτικός χώρος μετά τον γρήγορο ρυθμό του καλοκαιριού – αλλά μπορείτε να παρατείνετε την περίοδο του κήπου τους φθινοπωρινούς μήνες, συνεχίζοντας να αφαιρείτε τα μαραμένα λουλούδια.

Τα πολυετή φυτά που ανθίζουν αργά, όπως η εχινάκεια, τα χρυσάνθεμα και οι ιαπωνικές ανεμώνες, θα συνεχίσουν να γεμίζουν τα παρτέρια και να φαίνονται όμορφα μέχρι τον Νοέμβριο, αρκεί να συνεχίσετε να κόβετε τα μαραμένα λουλούδια και να ποτίζετε κατά τη διάρκεια των ξηρών περιόδων.

Οι 9 εργασίες που πρέπει να γίνουν στον κήπο τον Οκτώβριο:

Καθαρίστε τα παρτέρια με τα πολυετή φυτά

Μαζέψτε σπόρους

Ανανεώστε το περιεχόμενο των γλαστρών

Μεταφυτεύστε τα βότανα

Πράσινο λίπασμα

Προσοχή στα πρώτα κρύα

Φροντίστε τα τριαντάφυλλα

Καθαρίστε τα παρτέρια με τα πολυετή φυτά

“Μία από τις κύριες εργασίες του Οκτωβρίου στον κήπο είναι το καθάρισμα των πολυετών φυτών για να διατηρήσετε καθαρούς τους διαδρόμους” , λέει η Rebecca Ellis. “Μην τα κλαδέψετε εντελώς μέχρι την άνοιξη, ώστε να διατηρήσετε τα ενδιαιτήματα των εντόμων κατά τη διάρκεια του χειμώνα”.

Καθώς τακτοποιείτε τα πολυετή φυτά, μην ξεχάσετε ότι είναι η ιδανική στιγμή για να τα διαιρέσετε και να αποκτήσετε περισσότερα φυτά για τα παρτέρια σας. Μην ξεχνάτε να προσθέσετε τα παλιά φυτικά υπολείμματα στο λίπασμα.

Μαζέψτε σπόρους

Η συλλογή σπόρων συνίσταται επίσης κατά τον Οκτώβριο. “Οι φρέσκοι σπόροι φυτρώνουν πολύ περισσότερο από τους έτοιμους σπόρους και υπάρχει επίσης η χαρά της δωρεάν δημιουργίας νέων φυτών”, λέει η Rebecca.

“Συλλέξτε σπόρους από την εχινάκεια την πορφυρή και το πορφυρό λινάρι, καθώς και από ετήσια φυτά όπως η αγριοκουκιά, οι ζίννιες και το Daucus carrota (άγριο καρότο)”.

Μαζέψτε τους καρπούς και τους σπόρους και αποθηκεύστε τους σε καφέ χαρτοσακούλες σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος για σπορά την άνοιξη.

Ανανεώστε το περιεχόμενο των γλαστρών

Μόλις τελειώσουν οι καλοκαιρινές ανθοφορίες, προσθέστε τα νεκρά φυτά στο λίπασμα και γεμίστε τις γλάστρες με φρέσκο χώμα για φυτά. Στη συνέχεια, επισκεφθείτε το φυτώριο και προμηθευτείτε νέα φυτά για τον χειμώνα.

Πανσέδες, ερείκες και κυκλάμινα είναι εξαιρετικές επιλογές για μια δόση χρώματος, ενώ μπορείτε να προσθέσετε μικρά αναρριχώμενα φυτά όπως κισσό και γκαουλθέρια (Gaultheria procumbens).

Είναι επίσης καλή ιδέα να προσθέσετε μερικούς βολβούς της άνοιξης στο μείγμα για να διατηρήσετε τη φρεσκάδα. Φροντίστε να ποτίζετε καλά τα δοχεία κατά τη διάρκεια των ξηρών περιόδων.

Μεταφυτεύστε τα βότανα

Κάντε έναν έλεγχο αποθέματος των βοτάνων για να δείτε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Μπορεί να θέλετε να μεταφέρετε βότανα όπως βασιλικό, μέντα και κόλιανδρο σε ένα περβάζι παραθύρου μέσα στο σπίτι ή, εναλλακτικά, σε θερμοκήπιο, καθώς δεν αντέχουν τον παγετό.

Τα πιο ανθεκτικά βότανα, όπως είναι το φασκόμηλο και το δεντρολίβανο, μπορούν να παραμείνουν έξω όλο το χρόνο, ώστε να συλλέγετε τα φύλλα όταν τα χρειάζεστε κατά τους πιο κρύους μήνες.

Πράσινο λίπασμα

Μόλις σκάψετε τον λαχανόκηπο μετά τη συγκομιδή των τελευταίων λαχανικών, σκεφτείτε να φυτέψετε πράσινο λίπασμα. Αυτά τα εύκολα στην καλλιέργεια φυτά, περιέχουν άζωτο που τρέφει το έδαφος, καταπνίγει τα ζιζάνια και αποτρέπει τη διάβρωση του εδάφους.

Μόλις φτάσει η άνοιξη, απλώς τις ενσωματώνετε πίσω στο έδαφος, όπου θα συνεχίσουν να το τρέφουν με ευεργετικά θρεπτικά συστατικά.

Προσοχή στα πρώτα κρύα

Με την πτώση της θερμοκρασίας αυξάνεται ο κίνδυνος παγετού. Να παρακολουθείτε τον καιρό, αν αναμένεται παγετός, μετακινήστε τα φυτά σε γλάστρες σε καλυμμένο μέρος, όπως στο χολ ή σε θερμοκήπιο. Εναλλακτικά, κρατήστε διαθέσιμο θερμοκηπιακό πανί ή bubble wrap για να τυλίξετε τα φυτά στον χώρο τους. Όταν οι ντάλιες ολοκληρώσουν την ανθοφορία τους, σκάψτε τους βολβούς και αποθηκεύστε τους σε δροσερό, σκοτεινό και παγετό-απαλλαγμένο μέρος μέχρι την άνοιξη.

Φροντίστε τα τριαντάφυλλα

Από τώρα μέχρι το τέλος του χειμώνα είναι η κατάλληλη περίοδος για το κλάδεμα των τριανταφυλλιών, ιδιαίτερα των αναρριχώμενων. Είναι επίσης σημαντικό να δέσετε τα κλαδιά πριν οι φθινοπωρινοί άνεμοι προκαλέσουν ζημιές.

“Θα κλαδέψουμε τα τριαντάφυλλα μας κατά 50% σε ύψος για να μειώσουμε τις επιπτώσεις από τον άνεμο”, λέει ο Andrew Mills. Να ελέγχετε τις οδηγίες για το κλάδεμα κάθε τύπου τριαντάφυλλου, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι κάνετε τη δουλειά την καλύτερη εποχή του χρόνου.