Βουλή: «Πυρά» Φάμελλου – Πέρκα κατά της κυβέρνησης για τις υποκλοπές – Μαρκόπουλος: «Θέλουν να στήσουν λαϊκά, ΣΥΡΙΖαϊκά ή ΠΑΣΟΚικά δικαστήρια»

Κόντρα ξέσπασε στη Βουλή για το θέμα των υποκλοπών με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο και την πρόεδρο της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα να εξαπολύουν «πυρά» εναντίον της κυβέρνησης για απόπειρα συγκάλυψης, ενώ στηλίτευσαν τη διάταξη που εξέδωσε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο από τη ΝΔ να δίνει απαντήσεις.

Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε ως «απαράδεκτη» τη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προσθέτοντας ότι «η χθεσινή ημέρα θα μείνει ως στίγμα στη χώρα μας για τη δικαιοσύνη». Η Πέτη Πέρκα από την πλευρά της μίλησε για «το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης».

Από την πλευρά του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως «αυτές τις δύο ημέρες το κύρος της έχει χτυπηθεί από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης».

Φάμελλος: Ένας παρακρατικός μηχανισμός που εξυπηρετούσε το καθεστώς Μητσοτάκη

«Η απαράδεκτη και επικίνδυνη αυτή διάταξη του εισαγγελέα είναι μια βόμβα στα θεμέλια του θεσμού της δικαιοσύνης και μια ηχηρή απόδειξη ότι βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο και της δικαιοσύνης, αλλά και της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών μετά τη μεταπολίτευση. Η παραβίαση μιας βασικής συνταγματικής αρχής, αυτής της προστασίας του απορρήτου των συνομιλιών […] αποκαλύπτει έναν παρακρατικό μηχανισμό που εξυπηρέτησε το καθεστώς Μητσοτάκη», τόνισε ο κ. Φάμελλος υπογραμμίζοντας πως, «στη χώρα μας στήθηκε και λειτούργησε ένα ενορχηστρωμένο σχέδιο, παρακολουθήσεων».

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε και στη διάταξη καθαυτή. «Σαφέστατα υπόκεινται σε κρίση και οι δικαστικές αποφάσεις, πόσο μάλλον όταν παραβιάζουν με κραυγαλέο τρόπο και τη λογική, αλλά και το δίκιο. Το μαύρο δεν μπορεί να γίνει άσπρο γιατί έτσι αποφάσισε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος απευθύνθηκε και στα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης λέγοντας, «απαιτούμε την ανάκληση αυτής της απαράδεκτης διάταξης Τζαβέλα. Οι δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας μας οφείλουμε να συνεννοηθούμε το συντομότερο για να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου που έχει πληγεί βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη». Επανέφερε μάλιστα την πρόταση που είχε διατυπώσει πριν από το Πάσχα για κοινή πρόταση δυσπιστίας απ’ τα προοδευτικά κόμματα «για να φύγει το συντομότερο αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση».

Πέρκα: Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στη μεταπολίτευση

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Πρόεδρος της Νέας Αριστερας, Πέτη Πέρκα. Η κα. Πέρκα έκανε λόγο για «εκτροπή και με τη βούλα» για «λειτουργία μαφίας» και για «εντεταλμένη δικαστική εξουσία. Χωρίς αιδώ, χωρίς προσχήματα».

«Αυτό που έκανε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ακολουθώντας προφανώς τις εντολές σας, συνιστά μείζονα εκτροπή από οποιαδήποτε μορφή θεσμικού πλαισίου, καταστρατήγηση του Συντάγματος, του Εθνικού και Ενωσιακού Δικαίου, του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και κυρίως συνιστά περιφρόνηση απέναντι στην ίδια τη δημοκρατία», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Αναρωτήθηκε μάλιστα, αν αυτός είναι δικονομικός συλλογισμός της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. «Πόση ντροπή; Πόσο χαμηλά και με ποιο αντίτιμο μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος;», είπε με δεικτικό ύφος.

Η κα Πέρκα τόνισε, τέλος, πως θα πρέπει να διερευνηθεί ο ρόλος του Κυριάκου Μητσότακη «στο μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης γιατί αυτός είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ και ο άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να λογοδοτήσει πρώτος από την πλευρά της κυβέρνησης».

Μαρκόπουλος: «Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβήτησαν τη Δικαιοσύνη ευθέως και ξεκάθαρα»

Στον κ. Φάμελλο και την κα Πέρκα απάντησε, εκ μέρους της πλειοψηφίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο κ. Μαρκόπουλος κατηγόρησε τα κόμματα της Αντιπολίτευσης πως «αμφισβήτησαν τη δικαιοσύνη, ευθέως και ξεκάθαρα», με «άμεσο, σκληρό και ευθύ» τρόπο».

«Σήμερα έχει ξεπεραστεί η λεπτή γραμμή ισορροπίας μεταξύ πολιτικής και δικαστικής εξουσίας. Με την ευθύνη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αυτή η λεπτή ισορροπία έχει καταρρεύσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως «αυτές τις δύο ημέρες το κύρος της έχει χτυπηθεί από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης».

«Εδώ, κάποιοι θέλουν να στήσουν λαϊκά, ΣΥΡΙΖαϊκά ή ΠΑΣΟΚικά δικαστήρια. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Ο εκφοβισμός πολιτικά και οι επιθέσεις, οι συνεχείς προς τη δικαιοσύνη, είναι ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο ενδεχομένως να θέλουν κάποιοι. Και με ποιο στόχο; Για την ποδηγέτηση της δικαιοσύνης», τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος.

Καραθανασόπουλος: Πολύ βολική για την κυβέρνηση η απόφαση Αρείου Πάγου – Ψευδεπίγραφη η αντιπαράθεση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

«Πολύ βολική για την κυβέρνηση» χαρακτήρισε την απόφαση του Αρείου Πάγου, να μην ανασυρθεί από το αρχείο και να μην διενεργηθεί στο εξής καμία έρευνα για την υπόθεση των υποκλοπών, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος.

Όπως είπε, στη Βουλή σε παρέμβαση του, «η απόφαση αυτή δημιουργεί πολλαπλά ερωτήματα και εξυπηρετεί την μεθόδευση της κυβέρνησης για συγκάλυψη της υπόθεσης αποκλείοντας την ανάγκη έρευνας για κατασκοπία».

«Η ομολογία του κ. Ντίλιαν βάζει στο κάδρο της υπόθεσης την ίδια την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό», σημείωσε.

Ακόμη, ο κ. Καραθανασόπουλος ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του θα στηρίξει πρόταση της αντιπολίτευσης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ενώ έκανε λόγο για «ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, περί σεβασμού των αποφάσεων της Δικαιοσύνης και ανεξαρτησίας της».

Όπως είπε, είναι τα ίδια αυτά τρία κόμματα, που το 2019 απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ για κατάργηση της συνταγματικής διάταξης για διορισμό της ηγεσίας τής Δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση.

«Το γεγονός ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ξέφραγο αμπέλι για τη δράση μυστικών υπηρεσιών και μάλιστα σε συνθήκες όξυνσης των ανταγωνισμών, ευθύνεται το θεσμικό πλαίσιο που έχουν διαχρονικά συνδιαμορφώσει τα αστικά κόμματα και η ΕΕ και στη βάση του οποίου ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων», υπογράμμισε ο κ. Καραθανασόπουλος.

Τέλος, τόνισε ότι το ΚΚΕ «επιμένει στην ανάγκη διερεύνησης όλων των υποθέσεων παρακολούθησης και αυτών που αφορούν το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ, αλλά και να φωτιστεί, να μπει στο κάδρο, στο στόχαστρο, το υπόβαθρο, ο μεγάλος ένοχος, το διαμορφωμένο θεσμικό πλαίσιο με βάση τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Με βάση αυτή την ανάγκη της περαιτέρω διεύρυνσης και με το δικό μας πολιτικό σκεπτικό θα αποδειχθούμε την πρόταση συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής» κατέληξε ο κ. Καραθανασόπουλος.