Υπουργείο Υγείας: Ξεκινάει ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το Υπουργείο Υγείας τονίζει τη σημασία του έγκαιρου αντιγριπικού εμβολιασμού για την περίοδο 2025-2026, ειδικά για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο έγκαιρος εμβολιασμός προστατεύει αποτελεσματικά έναντι της σοβαρής νόσησης ή ακόμα και του θανάτου και ειδικά για τα άτομα με αυξημένη ευαλωτότητα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης συστήνεται ιδιαίτερα για τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, τα βρέφη και παιδιά 6 μηνών έως 5 ετών, τα παιδιά άνω των 5 ετών και τους ενήλικες με χρόνια νοσήματα ή επιβαρυντικούς παράγοντες, τις εγκυμονούσες, λεχωΐδες και θηλάζουσες, τα άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, τα παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη, τα άτομα που φροντίζουν βρέφη ή ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα. Επιπλέον, συστήνεται ιδιαιτέρως σε κλειστούς πληθυσμούς, εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και σε κέντρα διαμονής προσφύγων, αστέγους, καθώς και όσους έρχονται σε τακτική επαφή με ζώα υψηλού κινδύνου.

Τα διαθέσιμα αντιγριπικά εμβόλια για την περίοδο 2025-2026 περιλαμβάνουν τα Vaxigrip TIV, Influvac, Flucelvax, Efluelda, Fluad και Fluenz, με συγκεκριμένες ενδείξεις ανά ηλικία και κατάσταση υγείας. Η επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος γίνεται πάντα με γνώμονα την ασφάλεια του ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων και των ατόμων υψηλού κινδύνου. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι ασφαλής, αποτελεσματικός και μπορεί να συγχορηγηθεί με το εμβόλιο κατά του COVID-19, σε διαφορετικά σημεία του σώματος.

Τα συμβατικά αντιγριπικά εμβόλια μπορούν να χορηγηθούν και στα φαρμακεία, χωρίς ιατρική συνταγή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε εμβολιασμός καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, εξασφαλίζοντας σωστή παρακολούθηση, ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και προστασία της δημόσιας υγείας.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη καλεί όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν έγκαιρα, να τηρούν τις οδηγίες προστασίας και να συμβάλλουν στην πρόληψη σοβαρών επιπλοκών και στη μείωση των νοσηλειών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.gr ή να επικοινωνήσουν με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο

