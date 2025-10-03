Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Ερντογάν λίγες ημέρες μετά την συνάντησή τους – «Συζήτησαν για την Γάζα»

Ο Πρόεδρος Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, συζήτησαν τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ και την κατάσταση στη Γάζα, μεταδίδει το επίσημο, κρατικό πρακτορείο Ειδήσεων της Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία αγωνίζεται για την εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή, ειδικά στη Γάζα, και ότι χαιρετίζει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Επίσης, πάντως σύμφωνα με το κρατικό, τουρκικό, πρακτορείο ειδήσεων, ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία έχει επιταχύνει τις διπλωματικές της επαφές για την ειρήνη και ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει στο όραμα της παγκόσμιας ειρήνης.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ακόμα ότι η επίσκεψη στις ΗΠΑ ενίσχυσε τις σχέσεις και ότι τα βήματα για την ενίσχυση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς, ειδικά στην αμυντική βιομηχανία, είναι σημαντικά.