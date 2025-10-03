Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Την περίοδο που έφυγε ο πατέρας μου από τη ζωή, ήμουν πολύ χάλια»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού «Δωσ’ μου λίγο οξυγόνο» ο Κωνσταντίνος Παντελίδης μίλησε στην εκπομπή του ANT1 «Το πρωινό». Ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στον θάνατο του αδερφού, Παντελή, του πατέρα του ενώ μίλησε και για την σχέση που έχει με την μητέρα του, Αθηνά.

«Η απώλεια δεν ξεπερνιέται εύκολα. Πόσω μάλλον όταν είναι δύο, γιατί έχω χάσει και τον πατέρα μου. Δεν ξεπερνιούνται αυτά τα πράγματα. Κατά την περίοδο που έφυγε ο πατέρας μου από τη ζωή, ήμουν πολύ χάλια, δεν το κρύβω. Ήμουν στο τσακ μέσα μου να πω ότι “γιατί να το κάνω τώρα αυτό;”. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός και έκατσα και το σκέφτηκα με πιο ηρεμία, κατάλαβα ότι ο Θεός τώρα μου έδωσε παραπάνω κίνητρο. Γενικά προσπαθώ. Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Προσπαθώ ό,τι αρνητικό μου συμβαίνει στη ζωή, να το γυρίζω τούμπα και να το κάνω δύναμη», εξομολογήθηκε ο Κωνσταντίνος Παντελίδης.

«Είναι οι άνθρωποι που σε αγαπάνε και ξέρεις ότι δεν έχουν δεύτερες σκέψεις, οπότε τους εμπιστεύεσαι απόλυτα. Εγώ είμαι ο πιο αυστηρός κριτής για τον εαυτό μου, γιατί στη δουλειά που κάνω είμαι τελειομανής και, δυστυχώς, δεν με ικανοποιεί τίποτα. Μπορεί να ακούγεται άσχημο, αλλά εγώ το παίρνω ως καλό αυτό, γιατί δεν έχω ταβάνι σε αυτό που κάνω», πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Παντελίδης.