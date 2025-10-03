Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Την περίοδο που έφυγε ο πατέρας μου από τη ζωή, ήμουν πολύ χάλια»

Enikos Newsroom

lifestyle

Κωνσταντίνος Παντελίδης

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού «Δωσ’ μου λίγο οξυγόνο» ο Κωνσταντίνος Παντελίδης μίλησε στην εκπομπή του ANT1 «Το πρωινό». Ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στον θάνατο του αδερφού, Παντελή, του πατέρα του ενώ μίλησε και για την σχέση που έχει με την μητέρα του, Αθηνά.

«Η απώλεια δεν ξεπερνιέται εύκολα. Πόσω μάλλον όταν είναι δύο, γιατί έχω χάσει και τον πατέρα μου. Δεν ξεπερνιούνται αυτά τα πράγματα. Κατά την περίοδο που έφυγε ο πατέρας μου από τη ζωή, ήμουν πολύ χάλια, δεν το κρύβω. Ήμουν στο τσακ μέσα μου να πω ότι “γιατί να το κάνω τώρα αυτό;”. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός και έκατσα και το σκέφτηκα με πιο ηρεμία, κατάλαβα ότι ο Θεός τώρα μου έδωσε παραπάνω κίνητρο. Γενικά προσπαθώ. Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Προσπαθώ ό,τι αρνητικό μου συμβαίνει στη ζωή, να το γυρίζω τούμπα και να το κάνω δύναμη», εξομολογήθηκε ο Κωνσταντίνος Παντελίδης.

«Είναι οι άνθρωποι που σε αγαπάνε και ξέρεις ότι δεν έχουν δεύτερες σκέψεις, οπότε τους εμπιστεύεσαι απόλυτα. Εγώ είμαι ο πιο αυστηρός κριτής για τον εαυτό μου, γιατί στη δουλειά που κάνω είμαι τελειομανής και, δυστυχώς, δεν με ικανοποιεί τίποτα. Μπορεί να ακούγεται άσχημο, αλλά εγώ το παίρνω ως καλό αυτό, γιατί δεν έχω ταβάνι σε αυτό που κάνω», πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Παντελίδης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιες είναι οι συγκεκριμένες ενδείξεις ανά ηλικία για τα 6 εμβόλια γρίπης

8ο Επιστημονικό Συνέδριο για τη Μείωση της Βλάβης από το Κάπνισμα: Ομοφωνία στην αντιμετώπιση των συνεπειών ζητούν οι επιστ...

Βουλή: Πότε θα εισαχθεί προς συζήτηση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο -Τι είπε η Κεραμέως για την 13ωρη απασχόληση και την ψηφι...

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Τι αναφέρει η ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ για τις πληρωμές

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Αυτή η αθόρυβη λειτουργία του Android σαρώνει τις φωτογραφίες σας για «ευαίσθητο περιεχόμενο» – Πώς να την απενεργοποιήσετε
περισσότερα
15:35 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Άννα Βίσση: Έτοιμη να σαρώσει και στη Γερμανία

Η Ελληνίδα σούπερ σταρ Άννα Βίσση θα εμφανιστεί ζωντανά τον Οκτώβριο σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρ...
15:17 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Άκης Σακελλαρίου: «Την περίοδο με το πρόβλημα υγείας μου, μου στάθηκε ο γιος μου σε οικονομικό επίπεδο»

Συνέντευξη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα έδωσε ο Άκης Σακελλαρίου, η οποία προβλήθηκε το πρω...
14:38 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Βάνα Μπάρμπα για την περιπέτεια της υγείας της: «Όταν κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να μιλήσω, αγάπησα πιο πολύ τον λόγο»

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές βίωσε η Βάνα Μπάρμπα τον Μάιο του 2025, καθώς η αγαπημένη ηθοποιός ...
13:58 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: Τα σχόλια στην πρώην σύζυγό του, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη μετά το τροχαίο – «Γλύτωσες… Άγαλμα να κάνεις στη Βανδή»

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από το όνομα του Βασίλη Μπισμπίκη, ύστερα από ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης