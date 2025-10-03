Βίντεο: Χαμός σε πτήση με μεθυσμένη Βρετανίδα που χτύπησε αεροσυνοδό και απείλησε επιβάτες – Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Κρήτη

Μια αεροπορική πτήση με προορισμό την Αίγυπτο αναγκάστηκε να εκτρέψει την πορεία της και να προσγειωθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, έπειτα από το ξέσπασμα μιας 38χρονης Βρετανίδας επιβάτιδας, η οποία επιτέθηκε σε αεροσυνοδό και απείλησε τους υπόλοιπους ταξιδιώτες, προκαλώντας χάος στην καμπίνα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα, που ταξίδευε με τον σύζυγο και το μικρό παιδί της, φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης και έγινε ιδιαίτερα επιθετική όταν ξέσπασε καβγάς επειδή κάποιος κλωτσούσε το πίσω μέρος του καθίσματός της.

Αυτό την οδήγησε να σπρώξει μια αεροσυνοδό, την οποία μάλιστα έγδαρε, αφήνοντάς την να αιμορραγεί, ενώ ταυτόχρονα έβριζε και απειλούσε άλλους επιβάτες.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε ο πιλότος αποφάσισε την εκτροπή για λόγους ασφαλείας.

Βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες δείχνει τη γυναίκα να χειρονομεί έντονα, να χτυπά παλαμάκια και να βρίζει, ενώ τα μέλη του πληρώματος την ικετεύουν να καθίσει στη θέση της.



Ακούγονται άλλοι ταξιδιώτες να της λένε «χαλάρωσε» και «ηρεμήστε», την ώρα που εκείνη φωνάζει προς το πλήρωμα.

Ενοχλημένοι επιβάτες πίσω της ακούγονται να της λένε «σκάσε», με την ίδια να απαντά: «Εσύ να σκάσεις, γ@μ@μ@νε» και να δηλώνει στο πλήρωμα πως «δεν με νοιάζει καθόλου», ενώ εκτοξεύει και άλλες ακατάληπτες βρισιές.

Η κόρη της, που καθόταν δίπλα, φαίνεται να έχει σκύψει το κεφάλι της, φανερά ντροπιασμένη.

Η γυναίκα ξέσπασε και εναντίον του συντρόφου της, λέγοντάς του: «Σκάσε γ@μ@μ@νε. Τελείωσα μαζί σου ούτως ή άλλως. Σε μισώ ούτως ή άλλως. Σε μισώ γ@μ@μ@νε».

«Τα έκανε άνω κάτω στο αεροπλάνο και άλλαξε θέση επειδή κάποιος κλωτσούσε το κάθισμα, οπότε θύμωσε. Τελικά χρειάστηκε να μετακινήσουν επιβάτες που κάθονταν στην πρώτη σειρά στη δική της σειρά, την 11. Το πήρε πολύ άσχημα. Νομίζω ότι τη μετέφεραν στην πρώτη σειρά για να την έχουν υπό έλεγχο, γιατί ήδη φώναζε και γινόταν επιθετική. Την έβαλαν δίπλα μας, γι’ αυτό είχαμε άμεση εικόνα του περιστατικού», είπε ένας μάρτυρας στη Daily Mail.

«Ήταν πολύ επιθετική με το πλήρωμα που την επέπληξε. Τους αποκαλούσε όλους με τη λέξη “μ@@@ι”. Όλο το αεροπλάνο τής φώναζε να σκάσει. Εγώ απλά της έλεγα να σταματήσει να βρίζει», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, πολλοί επιβάτες επέλεξαν να μείνουν σιωπηλοί για να μην την προκαλέσουν περαιτέρω. «Πολλοί δεν έλεγαν τίποτα γιατί δεν ήθελαν να την εξοργίσουν. Ο σύντροφός της δεν αναμείχθηκε μέχρι να είναι πολύ αργά. Του ζήτησα να προσπαθήσει να την ηρεμήσει. Της είπα ότι υπήρχαν παιδιά στο αεροπλάνο και ότι τα τρόμαζε, ενώ δίπλα της καθόταν και ένα ανήλικο».

Ακόμα και όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Ηράκλειο, η γυναίκα δεν υποχώρησε. «Όταν προσγειωθήκαμε, η αστυνομία δεν μπήκε μέσα για να τη συλλάβει. Εκείνη είπε ότι θα κατέβει με το κεφάλι ψηλά και ότι κανείς δεν θα έρθει να τη συλλάβει. Είπε επίσης ότι ήθελε ένα τσιγάρο – με τόσα καύσιμα γύρω», ανέφερε η μάρτυρας.

Τελικά, η 38χρονη συνελήφθη μετά την προσγείωση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελέων στην Κρήτη, ενώ ο σύζυγος και η κόρη της συνέχισαν το ταξίδι τους προς την Αίγυπτο, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.