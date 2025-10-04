Σκότωσε την πεθερά του, τραυμάτισε τον γιο της και έβαλε φωτιά στο σπίτι

Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε σπίτι σε ένα ήσυχο προάστιο του Κουίνς, στη Νέα Υόρκη. Ξαφνικά στην οδό Σμαρτ στην περιοχή Φλάσινγκ, ακούστηκαν ουρλιαχτά και αμέσως μετά ένας άνδρας, υπό την επήρεια αλκοόλ, φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πεθερά του και να τραυμάτισε με μαχαίρι τον γιο της, σύμφωνα με γείτονες.

Η 50χρονη Σι Κουιτζίν, που περιγράφεται ως «η αρχηγός» του σπιτιού, έχασε τη ζωή της όταν ο 27χρονος δράστης εξαπέλυσε την επίθεση μέσα στο σπίτι στην οδό Σμαρτ και μετά έβαλε φωτιά σε ένα στρώμα.

«Άκουσα έναν άνδρα να ουρλιάζει, όχι λέξεις, απλά ‘ααααα’. Μετά άκουσα μια γυναίκα να λέει ‘Καλέστε ασθενοφόρο.’ Στα αγγλικά. Μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν μιλάνε αγγλικά εκεί μέσα», είπε μια γειτόνισσα που ήταν αυτήκοος μάρτυρας της τραγωδίας, αρνούμενη να αποκαλύψει το όνομά της.

Τρία αιμόφυρτα άτομα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο NewYork-Presbyterian, όπου η σοβαρά τραυματισμένη πεθερά του 27χρονου υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο 17χρονος γιος της Κουιτζίν, ο οποίος δέχθηκε μαχαιριές στο πρόσωπο και στη μασχάλη, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Ο δράστης επίσης νοσηλεύεται και βρίσκεται υπό κράτηση. Δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα το όνομά του, καθώς δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και η έρευνα συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τη γειτόνισσα, η Κουιτζίν ήταν μια αφοσιωμένη μητέρα που αφιέρωνε πολλές ώρες κάνοντας δουλειές στο σπίτι και φροντίζοντας τον κήπο της.

«Ήμουν πολύ εντυπωσιασμένη από εκείνη. Νομίζω ότι ο σύζυγός της ήταν εργάτης οικοδομών. Όταν αγόρασαν αυτό το ακίνητο, [περίπου πριν 13 χρόνια], υπήρχε ένα μικρό σπιτάκι εκεί. Τα έφτιαξαν όλα αυτά από την αρχή. Και την έβλεπα να το χτίζει, μαζί με άλλες γυναίκες. Οι ίδιες έκαναν την περισσότερη δουλειά. Κατεδάφισαν το παλιό σπίτι με τα ίδια τους τα χέρια. Ήταν η αρχηγός», είπε η γειτόνισσα. «Είναι πολύ λυπηρό».

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο 27χρονος γαμπρός της Κουιτζίν είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν μαχαιρώσει την ίδια και τον 17χρονο γιο της πολλές φορές μέσα στο σπίτι, κόψει τις φλέβες του και βάλει φωτιά στο στρώμα.

Ένα από τα θύματα έτρεξε έξω ουρλιάζοντας, τραβώντας την προσοχή ενός αστυνομικού που προσέφερε τις πρώτες βοήθειες και κάλεσε τις αρχές.

Ο ύποπτος, που είναι σε διαδικασία διαζυγίου με τη σύζυγό του, δεν είχε ποινικό μητρώο. Δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτός ή η εν διαστάσει σύζυγός του διέμεναν στο σπίτι της οδού Σμαρτ, αν και φαίνεται πως αρκετά μέλη της ευρύτερης οικογένειας έμεναν εκεί.

Ο 20χρονος Γκουτσίνγκ Ζανγκ και η 16χρονη αδερφή του Ρούξιν Λιν ήταν και οι δύο στο υπόγειο όταν άκουσαν έναν θόρυβο και φωνές. Ανέβηκαν πάνω και βρήκαν τη θεία τους και τον ξάδερφό τους αιμόφυρτους.

«Όλοι είχαν πανικοβληθεί… και πήγα να ανοίξω την πόρτα και μπήκα (στο δωμάτιο) και είδα τη θεία μου στο πάτωμα, ακίνητη. Και μετά είπαν ότι υπήρχε ένας άνδρας με μαχαίρι μέσα», είπε ο Ζανγκ στη New York Post.

Η Μάρθα Φλόρες Βάσκεζ, ιδρύτρια του οργανισμού Community Prevention Alternatives και κλινική ψυχολόγος, υπέθεσε ότι ο 27χρονος φερόμενος ως δράστης πιθανότατα βίωνε μια σοβαρή ψυχολογική κρίση.

«Η γνώμη μου για αυτό που συνέβη είναι ότι είχε αποσταθεροποιηθεί, μια απορρύθμιση της ψυχικής του υγείας, και πιθανότατα είχε διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή», είπε, εξηγώντας ότι η “απορρύθμιση” είναι ένας άλλος όρος για την ψυχική αστάθεια. «Αν δεις κάτι, πρέπει να το πεις. Αν ένας γείτονας διαπιστώσει ότι κάποιος φαίνεται ασταθής, ακόμα και μόνο από την έκφραση του προσώπου του, πρέπει να καλέσει την αστυνομία και να το αναφέρει.»