Τραγωδία στο Ηράκλειο: Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε με καραμπίνα στο μπαλκόνι του σπιτιού του

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται η οικογένεια και οι γείτονες ενός 69χρονου, ο οποίος φέρεται να αυτοκτόνησε με καραμπίνα, το πρωί της Δευτέρας (6/10) στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ο 69χρονος βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του και φέρεται να φώναζε, κρατώντας μία καραμπίνα και ζητώντας να τον αφήσουν να αυτοκτονήσει. Παράλληλα, ζητούσε συγγνώμη από την οικογένειά του.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ο 69χρονος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε σε κοινή θέα, παγώνοντας όσους βρίσκονταν εκεί και ήταν ανήμποροι να αντιδράσουν.

Ο 69χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν συνταξιούχος αστυνομικός. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.