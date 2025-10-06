Τραγωδία στο Ηράκλειο: Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε με καραμπίνα στο μπαλκόνι του σπιτιού του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αστυνομία

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται η οικογένεια και οι γείτονες ενός 69χρονου, ο οποίος φέρεται να αυτοκτόνησε με καραμπίνα, το πρωί της Δευτέρας (6/10) στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ο 69χρονος βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του και φέρεται να φώναζε, κρατώντας μία καραμπίνα και ζητώντας να τον αφήσουν να αυτοκτονήσει. Παράλληλα, ζητούσε συγγνώμη από την οικογένειά του.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ο 69χρονος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε σε κοινή θέα, παγώνοντας όσους βρίσκονταν εκεί και ήταν ανήμποροι να αντιδράσουν.

Ο 69χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν συνταξιούχος αστυνομικός. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

ΕΟΦ: Προσοχή σε τρεις κρέμες που διακινούνται μέσω διαδικτύου-Περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ: Πότε θα αρχίσει η αναδιανομή αδιάθετων βιβλίων για το 2025 – Πώς θα τα παραλάβετε

Έρευνα της ΕΥ Ελλάδος: Burnout για 1 στους 2 Έλληνες εργαζόμενους

Αδύναμο Wi-Fi; Πώς να αποκτήσεις ενσύρματο ίντερνετ στο σπίτι χωρίς καλώδιο Ethernet

Τα σέλατα ίσως ενταθούν τα επόμενα 2 χρόνια – Ο Ήλιος εισέρχεται σε ταραχώδη φάση με ένα «τελευταίο ξέσπασμα»
περισσότερα
16:54 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές στη σορό του γιου του – Εγκρίθηκαν αντίστοιχα αιτήματα και άλλων συγγενών θυμάτων

Δεκτό έκανε η Εισαγγελία της Λάρισας το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια τοξικολογικώ...
16:35 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου: «Η οικογένεια Ρούτσι διαπίστωσε προσπάθειες παραβίασης του σπιτιού τους και παρακολούθηση από συγκεκριμένο όχημα»

Προσπάθειες εκφοβισμού της οικογένειας Ρούτσι κατήγγειλε η συνήγορός της, Ζωή Κωνσταντοπούλου,...
16:06 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Καρυστιανού: Κατέθεσε νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα (6/10), η Μαρία Καρυστιανού σ...
15:24 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Στη φυλακή ο 82χρονος παππούς που κατηγορείται για βιασμό της 8χρονης εγγονής του

Τον δρόμο για τις φυλακές έδειξε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου στον 82χρονο παππού, ο οπο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης