Οι «βόλτες» του Piri Reis στο Αιγαίο

Επιστρέφει προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα το τουρκικό ερευνητικό Piri Reis, όχι για πολύ όμως, βάσει της παράνομης NAVTEX που έχει εκδώσει ο υδρογραφικός σταθμός Σμύρνης, του τουρκικού πολεμικού ναυτικού.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Έχοντας διαγράψει όλη τη νύχτα μία διαδρομή δυτικά της Χίου και των Ψαρών, το τουρκικό ερευνητικό Piri Reis χάραξε ρότα ανατολική, βόρεια της Ικαρίας και της Σάμου, κατευθυνόμενο προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα, όπου μπαίνει αυτή τη στιγμή.

Το τουρκικό πλοίο έχει ανοιχτό το σύστημα γεωεντοπισμού AIS και βάσει αυτού δείχνει να πλέει σταθερά με ταχύτητα 8 κόμβων.

Έχει ποντίσει καλώδιο για έρευνες το οποίο ωστόσο όπως επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές: «Πραγματοποιεί έρευνες νερού. Δεν έχει κάνει πόντιση καλωδίου για έρευνες υφαλοκρηπίδας γιατί δε διαθέτει αυτές τις δυνατότητες».

Βάσει της παράνομης NAVTEX που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός Σμύρνης του Πολεμικού Ναυτικού, το K. Piri Reis θα πραγματοποιήσεις έρευνες έως τις 14 Οκτωβρίου εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αγνοώντας επιδεικτικά την anti-NAVTEX που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός Λήμνου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, βάσει της οποίας δεν έχει δικαίωμα ερευνών χωρίς την συγκατάθεση των ελληνικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το τουρκικό ερευνητικό παρακολουθείται διακριτικά από μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού και μία κανονιοφόρο ενώ έχουν στραφεί επάνω του τα ραντάρ από τα νησιά κοντά από τα οποία διέρχεται. Από αέρος παρακολουθείται συνεχώς από UAV – Heron της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με την παράνομη τουρκική NAVTEX, το πλοίο θα φτάσει μέχρι ανοιχτά της Μυκόνου, πριν ολοκληρώσει την αποστολή του στο Αιγαίο.