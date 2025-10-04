Έβρος: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι 13 Τούρκοι συλληφθέντες με τα 147 όπλα

Enikos Newsroom

Προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν στο Τυχερό με 147 πιστόλια μέσα σε σάκους, λίγα λεπτά μετά το πέρασμά τους από τον ποταμό Έβρο, προερχόμενοι από την Τουρκία.

Oι συλληφθέντες προσήλθαν στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, έλαβαν προθεσμία, οι μισοί για την Τρίτη και οι υπόλοιποι για την Τετάρτη, ώστε να απολογηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου: «Υπήρχαν πληροφορίες ότι με κάποιο τρόπο θα προσπαθούσαν να εισάγουν αυτόν τον οπλισμό στη χώρα μας, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία βέβαια. Γι’ αυτό και χρειάστηκε οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκης να παραμείνουν αρκετές ώρες στην παραμεθόριο περιοχή.

Μάλιστα, με τη συνδρομή ειδικής ομάδας της Αλεξανδρούπολης, για να διαπιστώσουν αν έχει γίνει όντως η παράνομη είσοδος αυτών των ατόμων και πού ακριβώς κρύβονταν. Τα άτομα αυτά κρύβονταν σε σημείο με υψηλή βλάστηση για να μην μπορούν να γίνουν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς».

Για τις μεγάλες ποσότητες μεταλλικών εξαρτημάτων που επίσης βρέθηκαν, η Κ. Δημογλίδου ανέφερε: «Ο αριθμός των εξαρτημάτων μας δείχνει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθούν τουλάχιστον ακόμη 30 λειτουργικά όπλα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, προσθέτοντας ουσιαστικά κάποια πλαστικά μέρη τα οποία έλειπαν από αυτά. Το έχουμε δει στο παρελθόν να δημιουργούνται τέτοια μέρη με εκτυπωτές 3D».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. τα όπλα αυτά «δεν θα κατέληγαν μόνο σε μία πόλη, όπως για παράδειγμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που ήταν ο πλησιέστερος ίσως προορισμός, ακόμη και στην Αττική ή και σε άλλες πόλεις, όπου θα μπορούσαν να διοχετεύσουν σε εγκληματικά χέρια μέσα σε πολλά εισαγωγικά αυτόν τον οπλισμό». 

 

12:19 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

