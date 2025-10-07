Γερμανία: Μάχη για την ζωή της δίνει η δήμαρχος που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι – Συνελήφθη ο γιος της

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στο Ρουρ, στην Γερμανία, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε στο σπίτι της και η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Για τον λόγο αυτό ο γιος της 57χρονης Ίρις Στάλτσερ οδηγήθηκε στο τμήμα, καλυμμένος με ειδικό υλικό το οποίο εμποδίζει την αλλοίωση του DNA στα ρούχα του. Η Ίρις Στάλτσερ, έχει βαριά τραύματα και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπως δήλωσε η αστυνομία στο CNN.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η κυβέρνησή του έλαβε την είδηση για το “αποτρόπαιο έγκλημα”. “Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου, Ίρις Στάλτσερ, και ελπίζουμε για την πλήρη ανάρρωσή της. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά της και τους αγαπημένους της”, δήλωσε ο Μερτς στο X.

Η Στάλτσερ είναι εκλεγμένη με το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), και εξελέγη δήμαρχος του Χέρντεκε σε επαναληπτική ψηφοφορία στις 28 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά της τον Νοέμβριο.

Η δημοτική αρχή πόλης του Χέρντεκε δήλωσε “συγκλονισμένη και αμήχανη”, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση, την οποία μετέδωσε η γερμανική ταμπλόιντ Bild και ο τοπικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας WDR. Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει το κίνητρο.

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, η αστυνομία δήλωσε ότι η έρευνα “εξετάζει όλες τις πιθανότητες” και ότι δεν έχει αποκλειστεί η ύπαρξη οικογενειακής σχέσης με το έγκλημα. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σειρά επιθέσεων εναντίον Γερμανών πολιτικών.

Η χώρα συγκλονίστηκε το 2019 από τη δολοφονία του Βάλτερ Λύμπκε, ενός αξιωματούχου της τοπικής αυτοδιοίκησης που υποστήριζε τις φιλο-προσφυγικές πολιτικές της τότε καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ. Ο Λύμπκε πυροβολήθηκε από έναν νεοναζί ενώ κάπνιζε τσιγάρο στη βεράντα του σπιτιού του. Ο δράστης εκτίει τώρα ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η νεοεκλεγείσα δήμαρχος βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο διαμέρισμά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιά και την πλάτη. Ο υιοθετημένος γιος της 15 ετών και η κόρη της 17 ετών βρίσκονταν στο σπίτι. Τα παιδιά κάλεσαν το 911. Η αστυνομία έφτασε και συνέλαβε τον 15χρονο. Στο περιπολικό, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στο αγόρι. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό έγινε μόνο για να αποφευχθεί η συγκάλυψη αποδεικτικών στοιχείων.

Το αγόρι φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι η μητέρα του δέχτηκε επίθεση από αρκετούς άνδρες στον δρόμο. Οι έρευνες του Τμήματος ανθρωποκτονιών όμως δεν καρποφόρησαν στην συγκεκριμένη εκδοχή κι έτσι οι αρχές στράφηκαν στην ενδοοικογενειακή βία, με την οποία οι οικογένεια φέρεται να έχει ιστορικό.