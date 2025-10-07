Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Πούτιν – Τι συζητήθηκε

Πούτιν Ερντογάν

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τρίτη (7/10).

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Ερντογάν λίγες ημέρες μετά την συνάντησή τους – «Συζήτησαν για την Γάζα»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να ενταθούν προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ειρήνη.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας και Ρωσίας, ενώ παράλληλα, ο Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε στον πρόεδρο της Ρωσίας για τα γενέθλιά του.

