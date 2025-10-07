Πύργος: Δεύτερο περιστατικό με πτώση σοβάδων στο ίδιο σημείο

Νέο περιστατικό με πτώση σοβάδων σημειώθηκε σε πολυκατοικία στην οδό Λετρίνων στην πλατεία Δικαστηρίων του Πύργου, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Το περιστατικό είναι το δεύτερο στο ίδιο σημείο, με την «πολυιδιοκτησία» να εμποδίζει τις αναγκαίες παρεμβάσεις και τις Αρχές να καλούνται να λάβουν μέτρα.

Πληροφορίες του ilialive αναφέρουν, πως σε ένα από τα πολυσύχναστα σημεία της πρωτεύουσας της Ηλείας, καμία μέριμνα δεν έχει ληφθεί από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων που υπάρχει πρόβλημα. Η συγκεκριμένη πολυκατοικία, στεγάζει κυρίως χώρους γραφείων και σύμφωνα με πληροφορίες έχει υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιους ιδιοκτήτες για να γίνουν παρεμβάσεις, όμως η «πολυιδιοκτησία» αποτελεί εμπόδιο στην συνεννόηση, ώστε να προχωρήσουν άμεσες παρεμβάσεις.

Το περιστατικό είναι το δεύτερο εκτεταμένο που λαμβάνει χώρα στο ίδιο σημείο, μετά από αυτό που συνέβη στις 14 του Ιουλίου. Οι Αρχές επιβάλλεται να λάβουν μέτρα, καθώς ο κίνδυνος τραυματισμού ακόμα και θανάσιμου είναι μεγάλος, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα.

Δείτε φωτογραφίες από την πτώση σοβάδων στον Πύργο