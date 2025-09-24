Ασπρόπυργος: Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης ανηλίκων σε 14χρονο έξω από σχολείο

Αστυνομικοί προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου στη σύλληψη πέντε ανηλίκων, ηλικίας 15 και 16 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε 14χρονο έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο.

Σε βίντεο που παρουσίασε το MEGA, φαίνεται η στιγμή της επίθεσης, με τους πέντε ανήλικους να γρονθοκοπούν το παιδί σε διάφορα σημεία του σώματός του, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Το περιστατικό καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες και προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Μάλιστα, ένας από αυτούς προσπάθησε να αλλάξει την εμφάνισή του ξυρίζοντας τα μαλλιά του, ώστε να μην μπορούν να τον ταυτοποιήσουν. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν απέτρεψε τη σύλληψή του.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 17-9-2025 στον Ασπρόπυργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, -5- ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για σωματικές βλάβες αδυνάμων προσώπων και εξύβριση.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 17-9-2025 έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Ασπροπύργου, οι -5- κατηγορούμενοι, προσέγγισαν τον 14χρονο και του επιτέθηκαν με γροθιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους -5- κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας (17-9-2025).

Σημειώνεται, ότι ένας εκ των κατηγορουμένων προέβη σε αλλαγή της εξωτερικής του εμφάνισης, ξυρίζοντας τα μαλλιά του, προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.