Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναζητεί τα «τρωτά» σημεία του NATO με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Συμμαχίας από ρωσικά αεροσκάφη

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Τρίτη ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν αναζητεί «τρωτά» σημεία του NATO με τις πρόσφατες παραβιάσεις ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας «θα επιδιώξει να εντοπίσει τρωτά σημεία στην Ευρώπη» για να διαπιστώσει εάν αυτές οι χώρες είναι καλά προετοιμασμένες αλλά και την αντίδραση της Συμμαχίας, είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ