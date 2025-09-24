Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Πολύ καρποφόρα» η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών για τη Γάζα

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ηγετών μουσουλμανικών χωρών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ήταν «πολύ καρποφόρα».

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει καταδικάσει με σφοδρότητα τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τις γενοκτονία. Έχει διακόψει όλες τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ, έχει ζητήσει διεθνή μέτρα σε βάρος του και καλεί σε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, μετά τη συνάντηση, ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα εκδοθεί κοινή διακήρυξη των συμμετεχόντων και ότι είναι «ικανοποιημένος» από τα αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.