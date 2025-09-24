Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Πολύ καρποφόρα» η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών για τη Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Πολύ καρποφόρα» η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών για τη Γάζα

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ηγετών μουσουλμανικών χωρών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ήταν «πολύ καρποφόρα».

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει καταδικάσει με σφοδρότητα τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τις γενοκτονία. Έχει διακόψει όλες τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ, έχει ζητήσει διεθνή μέτρα σε βάρος του και καλεί σε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, μετά τη συνάντηση, ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα εκδοθεί κοινή διακήρυξη των συμμετεχόντων και ότι είναι «ικανοποιημένος» από τα αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην εθελοντική μείωση τιμής

Σχέδιο 585 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των λιμανιών – Γκίκας: «Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 180 εκατ. ευρώ»

Microsoft: Έρχονται τα βίντεο wallpapers στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
00:15 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ένοχος για όλες τις κατηγορίες κρίθηκε ο 59χρονος που επιχείρησε να σκοτώσει τον Τραμπ σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα

Ο άνδρας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του τελευταίου στη ...
00:00 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε σε ηλικία 87 ετών

Η θρυλική ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε, που σημάδεψε τον κινηματογράφο της δεκαετίας του ’60,...
23:22 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Τραμπ «πολύ καλή» – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι έτοιμος να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας μετά τη λήξη του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η συνάντησή του με τον πρόεδρ...
23:16 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Συναγερμός στο Όσλο: Έκρηξη χειροβομβίδας στο κέντρο της πόλης – «Συνελήφθη ένας ανήλικος», σύμφωνα με τα νορβηγικά ΜΜΕ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (23/9) στο κέντρο του Όσλο, όταν ισχυρή έκρηξη αναστάτωσ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος