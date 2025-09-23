Συναγερμός στο Όσλο: Έκρηξη χειροβομβίδας στο κέντρο της πόλης – «Συνελήφθη ένας ανήλικος», σύμφωνα με τα νορβηγικά ΜΜΕ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (23/9) στο κέντρο του Όσλο, όταν ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε την περιοχή Pilestredet, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις ασφαλείας και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η αστυνομία εντόπισε στο σημείο χειροβομβίδα, ενώ αργότερα βρέθηκαν και άλλα εκρηκτικά που δεν είχαν πυροδοτηθεί.

Norwegian police are investigating an explosion that occurred in central Oslo on Tuesday. Residents have been warned to stay away from the area due to the likely presence of more explosives.pic.twitter.com/JA2ojaRPNS https://t.co/oZ33JOMNY5 — PiQ (@PiQSuite) September 23, 2025

Ο επικεφαλής επιχειρήσεων της αστυνομίας, Βίνταρ Πέντερσεν, δήλωσε ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο Pilestredet έπειτα από μια έκρηξη. Η κατάσταση είναι ασαφής και εργαζόμαστε εκτενώς στον τόπο του συμβάντος». Σύμφωνα με τον ίδιο, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Parkveien, λίγο πριν τις 9 το βράδυ, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση. Η Πυροσβεστική και η Διασωστική Υπηρεσία του Όσλο έστειλαν τρία οχήματα για να συνδράμουν στην επιχείρηση, όπως επιβεβαίωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής, Αρβιντ Νορτντστραντ.

Η αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό της περιοχής, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί, πυροσβεστικές δυνάμεις και ελικόπτερα βρέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα. Οι Αρχές εξέδωσαν οδηγίες στους κατοίκους «να μείνουν μακριά από τα παράθυρα» και ζήτησαν από τους πολίτες να αποφύγουν την πρόσβαση στο σημείο. Παράλληλα, τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι στάλθηκαν επείγοντα μηνύματα προειδοποίησης στα κινητά των κατοίκων, προτρέποντάς τους να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη.

Grenade attack in Oslo, Norway.

1 grenade exploded while the other one was found unexploded. Proxies activated in Europe.

They will pin it on Russia. https://t.co/8yu3rOWuls pic.twitter.com/oldYdxWqp3 — Global__Perspective (@Global__persp1) September 23, 2025

Σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο NTB, τα μέτρα ασφαλείας επεκτάθηκαν σε γειτονικές περιοχές που βρίσκονται κοντά σε κυβερνητικά κτήρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι πληροφορίες για τραυματισμούς παραμένουν ασαφείς, ενώ η αιτία της έκρηξης δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη δεύτερης χειροβομβίδας που βρέθηκε στο σημείο.

Τα νορβηγικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι συνελήφθη ένας 13χρονος, ενώ εκτιμάται πως στο περιστατικό εμπλέκονται δύο άτομα. Η κυκλοφορία των τραμ στο κέντρο της πόλης διακόπηκε, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί συνολικά το δίκτυο μεταφορών της πρωτεύουσας.

Video: 13-Year-Old Arrested in Oslo Grenade Explosion; Second Suspect Still at Large https://t.co/jOuYjam33E pic.twitter.com/ppvtUSv26g — Cedar News (@cedar_news) September 23, 2025

Κάτοικοι περιέγραψαν στιγμές πανικού μετά τον ισχυρό θόρυβο. «Ήταν ο πιο δυνατός κρότος που έχω ακούσει ποτέ. Βρόντηξε στο στήθος μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στην aftonbladet.se ο Γιόναρ Τέιγκεν, που βρισκόταν στο διαμέρισμά του την ώρα της έκρηξης.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με τα ερωτήματα για τα κίνητρα και τους δράστες να παραμένουν αναπάντητα. Το περιστατικό σημειώνεται σχεδόν μία ημέρα μετά από αναφορές για εμφάνιση drones κοντά στα αεροδρόμια του Όσλο και της Κοπεγχάγης.