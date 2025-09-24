Νορβηγία: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπουν οι Αρχές για την έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο του Όσλο

Η νορβηγική αστυνομία ερευνά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, σε δρόμο στο κέντρο του Όσλο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί. Στο σημείο εντοπίστηκε χειροβομβίδα «στρατιωτικού τύπου», την οποία πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν με ελεγχόμενη έκρηξη, ενώ παράλληλα συνελήφθη ένας ύποπτος που ανακρίνεται.

Norwegian police are investigating an explosion that occurred in central Oslo on Tuesday. Residents have been warned to stay away from the area due to the likely presence of more explosives.pic.twitter.com/JA2ojaRPNS https://t.co/oZ33JOMNY5 — PiQ (@PiQSuite) September 23, 2025

Η έκρηξη έγινε κοντά στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Όσλο (OsloMet), σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία. Ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που έσπευσε στο σημείο, Μπράιαν Σκότνες, δήλωσε πως οι αρχικές υποψίες συνδέουν το περιστατικό με ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών. «Συλλάβαμε έναν ύποπτο και αναζητούμε κι άλλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2 και την εφημερίδα Aftenposten, ο ύποπτος που κρατείται είναι μόλις 13 ετών, χωρίς ωστόσο η αστυνομία να επιβεβαιώνει την ηλικία του. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην υπόθεση εμπλέκονται δύο άτομα, ενώ η βασική θεωρία είναι ότι στο σημείο εξερράγη χειροβομβίδα. Στην περιοχή βρέθηκε και δεύτερη, που επίσης καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη.

Grenade attack in Oslo, Norway.

1 grenade exploded while the other one was found unexploded. Proxies activated in Europe.

They will pin it on Russia. https://t.co/8yu3rOWuls pic.twitter.com/oldYdxWqp3 — Global__Perspective (@Global__persp1) September 23, 2025

Μετά το περιστατικό, ένοπλοι αστυνομικοί απέκλεισαν τον δρόμο, πυροσβεστικές δυνάμεις τέθηκαν σε επιφυλακή και ελικόπτερα της αστυνομίας πετούσαν πάνω από την περιοχή. Η κυκλοφορία των τραμ διεκόπη, ενώ απομακρύνθηκαν οχήματα από το σημείο και αναφέρθηκε ότι το περιστατικό επηρέασε συνολικά το δίκτυο τραμ της πρωτεύουσας. Παράλληλα, οι κάτοικοι έλαβαν επείγοντα μηνύματα προειδοποίησης στα κινητά τους με οδηγίες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

Η έκρηξη σημειώθηκε σχετικά κοντά στην κατοικία της πρώην πρωθυπουργού Έρνα Σόλμπεργκ, η οποία εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν στο σπίτι. Ένας κάτοικος της περιοχής, ο Γιόναρ Τέιγκεν, περιέγραψε στην ιστοσελίδα aftonbladet.se την εμπειρία του: «Ήταν ο πιο δυνατός κρότος που έχω ακούσει ποτέ. Βρόντηξε στο στήθος μου», είπε, τονίζοντας πως τη στιγμή της έκρηξης βρισκόταν στο διαμέρισμά του και μαγείρευε.

Video: 13-Year-Old Arrested in Oslo Grenade Explosion; Second Suspect Still at Large https://t.co/jOuYjam33E pic.twitter.com/ppvtUSv26g — Cedar News (@cedar_news) September 23, 2025

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από την ενέργεια, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.