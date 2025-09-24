Σκάρλετ Γιόχανσον: Παραδέχτηκε πως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ την ενέπνευσε να σκηνοθετήσει την πρώτη της ταινία

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μίλησε για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στη ζωή και την καριέρα της ο αείμνηστος Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 89 ετών. Ο μεγάλος ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε συνεργαστεί μαζί της το 1998 στην ταινία «The Horse Whisperer», σε μια από τις πρώτες κινηματογραφικές εμφανίσεις της. Την ίδια στιγμή, η ηθοποιός ετοιμάζεται να κάνει το δικό της σκηνοθετικό ντεμπούτο με την ταινία «Eleanor the Great», που θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Η Γιόχανσον ήταν μόλις 12 ετών όταν συνεργάστηκε με τον βραβευμένο με Όσκαρ καλλιτέχνη. Η εμπειρία εκείνη, όπως αποκάλυψε, την ενέπνευσε να ονειρευτεί ότι θα γίνει σκηνοθέτις κάποια μέρα. «Όλο αυτό προέρχεται από την περίοδο που δούλευα με τον Μπομπ», ανέφερε στην εμφάνισή της στο «The Late Show With Stephen Colbert» τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. «Θυμάμαι να τον βλέπω στο γύρισμα. Είχε αυτές τις διακριτικές συνομιλίες μαζί μου, και ταυτόχρονα συντόνιζε μια μεγάλη σκηνή στο σετ… ήταν σαν να σκέφτηκα “αυτός ο ρόλος φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να κάνω αυτή τη δουλειά κάποια μέρα”», είπε χαρακτηριστικά.

Scarlett Johansson is looking back at her time working with the late Robert Redford as a child on the film ‘The Horse Whisperer’ and how it made her want to become a director. https://t.co/YKo5qaKgga — Entertainment Weekly (@EW) September 23, 2025

Η ίδια περιέγραψε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ ως «ζεστό, ευγενικό, υπομονετικό, γενναιόδωρο και υπέροχο άνθρωπο». Εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας εκείνος αφιέρωνε χρόνο για να της εξηγήσει σε βάθος την ιστορία και την ψυχολογία του χαρακτήρα της, δημιουργώντας ένα ασφαλές και ήρεμο περιβάλλον για όλους τους ηθοποιούς.

«Ήταν μεταμορφωτικό για μένα», σημείωσε η Σκάρλετ Γιόχανσον. «Κατάλαβα πλήρως ότι πρόκειται για μια τέχνη που γίνεται καλύτερη και πιο κατανοητή όσο περισσότερη προσπάθεια βάζεις. Και όλα αυτά χάρη στον κύριο Ρέντφορντ».