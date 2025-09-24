Βίντεο – ντοκουμέντο: Θρασύτατος ληστής με κουζινομάχαιρο απείλησε ιδιοκτήτη φαρμακείου στα Κάτω Πατήσια

Διαστάσεις επιδημίας τείνουν να πάρουν τα περιστατικα ληστειών, με τους δράστες να μην διστάζουν να επιδοθούν στις παράνομες πράξεις απειλώντας ακόμη και τη σωματική ακεραιότητα των θυμάτων τους. Τέτοια περίπτωση είναι κι αυτή ενός ληστή που εισέβαλε σε φαρμακείο και με την απειλή κουζινομάχαιρου αφαίρεσει από το ταμείο το ποσό των 200 ευρώ.

Συγκεκριμένα, σε φαρμακείο επί της οδού Στρατηγού Καλάρη στο κέντρο της Αθήνας, ο δράστης εισβάλει μέρα μεσημέρι στο φαρμακείο. Σε βίντεο ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το STAR, φαίνεται ο κακοποιός να κραδαίνει ένα κουζινομάχαιρο. Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, ο δράστης αιφνιδιάζει τον ιδιοκτήτη, ο οποίος παγώνει στη θέα του μαχαιριού.

«Δεν θα σου κάνω κακό, άνοιξε το ταμείο να πάρω τα λεφτά… Πήγαινε δύο βήματα πίσω για να μπορέσω να φύγω. Αν, όμως, φέρεις αντίσταση δεν έχω κανένα πρόβλημα να ξαναμπώ στη φυλακή. Ήταν εκείνη η ώρα που δεν είχε καθόλου πελάτες κι έξω επίσης δεν υπήρχε καθόλου κόσμος», αποκαλύπτει ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου που έγινε στόχος του ληστή, μεταφέροντας όσα του είπε.

Ο κακοποιός με το ένα του χέρι αρπάζει τα χαρτονομίσματα από το συρτάρι του ταμείου και με ψυχραιμία τα βάζει στην τσέπη του. Στη συνέχεια, τη στιγμή που φέυγει φαίνεται να κρύβει το κουζινομάχαιρο στην πίσω τσέπη του παντελονιού του.

Έχοντας βάλει στην τσέπη του τα 200 ευρώ, ο κακοποίος – σύμφωνα με το ρεπορτάζ – πέρασε τον κεντρικό δρόμο και χάθηκε στα γύρω στενά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πάντως, ο δράστης μέσα στο κατάστημα ακούμπησε σε διάφορα σημεία με γυμνά χέρια. Η Σήμανση αναλύει τα αποτυπώματά του στη βάση δεδομένων προκειμένου να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν.