Ψείρες: Γιατρός μοιράζεται ένα κόλπο που θα εμποδίσει την επιστροφή τους στα μαλλιά του παιδιού σας

Η επιστροφή στα σχολεία φέρνει μαζί της την ανησυχία για τις ψείρες. Ένας γιατρός αποκαλύπτει το μυστικό για να απαλλαγείτε οριστικά από τις ψείρες, καθώς μια μελέτη έδειξε ότι στο 11% των περιπτώσεων, τα μικροσκοπικά αυτά έντομα επανεμφανίζονται μετά τη θεραπεία.

Πώς θα καταλάβετε αν το παιδί σας έχει ψείρες

Εάν ανησυχείτε για το πώς να προστατεύσετε το παιδί σας ή πώς να αντιμετωπίσετε την κατάσταση αν εντοπίσετε ψείρες, ο Dr Chris George, γενικός ιατρός, μοιράζεται τα μυστικά του και χρήσιμες πληροφορίες.

Τα πιο συχνά σημάδια της προσβολής από ψείρες είναι τα εξής:

Φαγούρα στο τριχωτό της κεφαλής, τον λαιμό και πίσω από τα αυτιά.

Κόκκινα σπυράκια ή ερεθισμός του δέρματος.

Δυσκολία στον ύπνο, καθώς οι ψείρες είναι πιο δραστήριες τη νύχτα.

Ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξετε είναι να χρησιμοποιήσετε μια ειδική χτένα με πυκνά δόντια σε βρεγμένα μαλλιά, ιδανικά μετά το μπάνιο. Ο τακτικός έλεγχος βοηθά στην έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση.

Τι να κάνετε αν βρείτε ψείρες

Αντιμετωπίστε τις ψείρες αμέσως μόλις τις εντοπίσετε. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να επισκεφτείτε γιατρό. Μπορείτε να αφαιρέσετε τις ψείρες με την τεχνική του υγρού χτενίσματος.

Λούστε τα μαλλιά με κανονικό σαμπουάν. Εφαρμόστε άφθονη ποσότητα μαλακτικού. Χτενίστε προσεκτικά από τις ρίζες μέχρι τις άκρες.

Ο Dr. George τονίζει τη σημασία του σχολαστικού καθαρισμού και προτείνει τον κανόνα 1, 5, 9, 13: κάντε υγρό χτένισμα την 1η, 5η, 9η και 13η ημέρα για να αφαιρέσετε τυχόν ψείρες που έχουν μόλις εκκολαφθεί. Στην 17η ημέρα, κάντε έναν τελευταίο έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί οριστικά.

Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει και φαρμακευτικές λοσιόν ή σπρέι, με επανάληψη της εφαρμογής μετά από επτά ημέρες.

Οι αιτίες της επανεμφάνισης των ψειρών

Οι πιο συνηθισμένες παγίδες που οδηγούν στην επανεμφάνιση των ψειρών στα μαλλιά του παιδιού σας είναι οι εξής:

Η εκκόλαψη αυγών μετά την αρχική θεραπεία.

Η επαναμόλυνση από επαφή με άλλους.

Η μη πλήρης απομάκρυνση όλων των ψειρών.

Η μη επανάληψη της θεραπείας μετά από επτά ημέρες.

Η μη τήρηση καλών μέτρων υγιεινής (π.χ. πλύσιμο καπέλων, μαξιλαροθηκών, βουρτσών).

Η μη ταυτόχρονη θεραπεία όλων των μελών του σπιτιού που έχουν ψείρες.

Μέτρα πρόληψης

Η πρόληψη δεν είναι πάντα εφικτή, αλλά τα παρακάτω μέτρα μπορούν να βοηθήσουν: