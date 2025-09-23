Μαρία Γεωργιάδου για Στράτο Τζώρτζογλου: «Ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι αλλά είχαμε σημεία επαφής»

Enikos Newsroom

lifestyle

Μαρία Γεωργιάδου

Στον πρώην σύζυγό της Στράτο Τζώρτζογλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Μαρία Γεωργιάδου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τρίτη (23/9).

Μαρία Γεωργιάδου: Είχα απειλούμενη εγκυμοσύνη και έμεινα καιρό στο κρεβάτι

«Εκείνη την ώρα δεν μετράει, βρίσκεις άλλες γέφυρες, εφόσον είσαι ερωτευμένος. Με τον Στράτο ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά είχαμε σημεία επαφής προφανώς για να βρεθούμε και να υπάρξουμε μαζί κι αυτά τα σημεία επαφής ήταν αρκετά για ένα διάστημα, το οποίο δεν ήταν και μικρό», είπε αρχικά η ηθοποιός και σεναριογράφος και πρόσθεσε:

«Με τον Στράτο ήμασταν προβεβλημένοι σαν ζευγάρι, παίζαμε θέατρο. Αλληλοσυμπληρωνόμασταν σε πολλά πράγματα. Είναι ο πατέρας του παιδιού μου, δεν έχουμε κακή σχέση. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω ξαναπαντρευτεί, ήταν επιλογή μου αυτό να περάσω όμορφα χωρίς δεύτερο γάμο. Δεν έχω ανάγκη να κάνω έναν δεύτερο γάμο».

«Καμιά φορά προβάλλονται και πράγματα που δεν θέλεις, αλλά αυτό δεν το επιλέγαμε τότε, δεν ήταν στο χέρι μας. Από ένα σημείο κι έπειτα παραιτήθηκα γιατί δεν ήταν στο χέρι μου. Γράφονταν πράγματα που με ενοχλούσαν, αλλά έκλεινα τα μάτια, απλώς φρόντιζα να μην τα μαθαίνει το παιδί και μέχρι εκεί. Δεν με ενδιέφερε κάτι που ήταν κακόβουλο ή ήταν ψέμα. Γιατί να με ενδιαφέρει, γιατί δεν το δημιούργησα και στο κάτω κάτω δεν μπορούσα να το αλλάξω. Κανείς δεν ενδιαφερόταν γιατί εσύ διαμαρτυρήθηκες. Έπαψε να με αφορά», ανέφερε στη συνέχεια η Μαρία Γεωργιάδου που φέτος υπογράφει το σενάριο της σειράς της κρατικής τηλεόρασης «Από ήλιο σε ήλιο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

ΟΟΣΑ: Οι νέες προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία

Κεραμέως: Ενισχυμένη η θέση των εργαζομένων στη σημερινή αγορά εργασίας – Τι είπε για το 13ωρο

Ειδικός στις σχέσεις αποκαλύπτει τους βασικούς λόγους που οι άνθρωποι απατούν – Τι πρέπει να προσέξετε στον σύντροφό σας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τίγρη στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:56 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ζενεβιέβ Μαζαρί για τη Βίκυ Καγιά: «Βαρέθηκα, πέντε χρόνια με ρωτάτε το ίδιο πράγμα»

Στην εκπομπή «Buongiorno» μίλησε η Ζενεβιέβ Μαζαρί για την πρεμιέρα του GNTM. Οι ερωτήσεις, όμ...
18:04 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άλλο μοναξιά κι άλλο μοναχικότητα» – Το νέο βίντεο στο TikTok

Νέο βίντεο ανέβασε στο TikTok ο Γιώργος Μαζωνάκης εν μέσω της δικαστικής διαμάχης με την οικογ...
17:25 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Στάθης Μαντζώρος: «Μιλάω με την σύζυγό του για να…» – Όσα αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας για τον ηθοποιό

Μία δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του περνά ο ηθοποιός, Στάθης Μαντζώρος, ο αγαπημένος καφετ...
03:25 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Αντώνης Ρέμος για Υβόννη Μπόσνιακ: «Μακάρι να είμαστε μαζί μέχρι τα γεράματα»

Ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε στην εκπομπή «Πρωινό» και μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για την προσωπ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος