Μαρία Γεωργιάδου για Στράτο Τζώρτζογλου: «Ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι αλλά είχαμε σημεία επαφής»

Στον πρώην σύζυγό της Στράτο Τζώρτζογλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Μαρία Γεωργιάδου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τρίτη (23/9).

«Εκείνη την ώρα δεν μετράει, βρίσκεις άλλες γέφυρες, εφόσον είσαι ερωτευμένος. Με τον Στράτο ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά είχαμε σημεία επαφής προφανώς για να βρεθούμε και να υπάρξουμε μαζί κι αυτά τα σημεία επαφής ήταν αρκετά για ένα διάστημα, το οποίο δεν ήταν και μικρό», είπε αρχικά η ηθοποιός και σεναριογράφος και πρόσθεσε:

«Με τον Στράτο ήμασταν προβεβλημένοι σαν ζευγάρι, παίζαμε θέατρο. Αλληλοσυμπληρωνόμασταν σε πολλά πράγματα. Είναι ο πατέρας του παιδιού μου, δεν έχουμε κακή σχέση. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω ξαναπαντρευτεί, ήταν επιλογή μου αυτό να περάσω όμορφα χωρίς δεύτερο γάμο. Δεν έχω ανάγκη να κάνω έναν δεύτερο γάμο».

«Καμιά φορά προβάλλονται και πράγματα που δεν θέλεις, αλλά αυτό δεν το επιλέγαμε τότε, δεν ήταν στο χέρι μας. Από ένα σημείο κι έπειτα παραιτήθηκα γιατί δεν ήταν στο χέρι μου. Γράφονταν πράγματα που με ενοχλούσαν, αλλά έκλεινα τα μάτια, απλώς φρόντιζα να μην τα μαθαίνει το παιδί και μέχρι εκεί. Δεν με ενδιέφερε κάτι που ήταν κακόβουλο ή ήταν ψέμα. Γιατί να με ενδιαφέρει, γιατί δεν το δημιούργησα και στο κάτω κάτω δεν μπορούσα να το αλλάξω. Κανείς δεν ενδιαφερόταν γιατί εσύ διαμαρτυρήθηκες. Έπαψε να με αφορά», ανέφερε στη συνέχεια η Μαρία Γεωργιάδου που φέτος υπογράφει το σενάριο της σειράς της κρατικής τηλεόρασης «Από ήλιο σε ήλιο».