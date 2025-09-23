Βόλος: Επί 40 λεπτά έψαχναν στο τηλέφωνο τον Ιάσονα οι φίλοι του – Αύριο το απόγευμα η κηδεία του 21χρονου

Θρήνος στον Βόλο για τον 21χρονο Ιάσονα Ποπώλη, ο οποίος σκοτώθηκε πέφτοντας από φωταγωγό πολυκατοικίας, όταν υποχώρησε το πλέξιγκλας στο οποίο πάτησε.

Αύριο, Τετάρτη (24/9) στις 5:30 το απόγευμα θα γίνει η κηδεία του. Συγγενείς και φίλοι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στον άτυχο Ιάσονα στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στη ‹‹ΦΛΟΓΑ››.

Η σορός του Ιάσονα μεταφέρθηκε νωρίτερα σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο 21χρονος ήταν φοιτητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών και σε δύο μέρες θα έφευγε για Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την εξεταστική του.

Το δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια, στην συμβολή των οδών Ιωλκού και Μαγνήτων. Ο 21χρονος βρισκόταν με έναν φίλο του στην ταράτσα και άκουγαν μουσική. Γείτονες που ενοχλήθηκαν τους φώναξαν να σταματήσουν και τα δυο παιδιά έτρεξαν να απομακρυνθούν. Τότε ο 21χρονος πάτησε σε επιφάνεια πλέξιγκλας που κάλυπτε τον φωταγωγό, το υλικό έσπασε και ο Ιάσονας έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Επί 40 λεπτά μετά το δυστύχημα οι φίλοι του τον αναζητούσαν στο τηλέφωνο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, gegonota.news. Μη μπορώντας να τον βρουν στην πολυκατοικία ανέβηκαν ξανά στην ταράτσα, είδαν το σπασμένο πλέξιγκλας και συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί.

Οι γονείς του, Αποστόλης Ποπώλης, ιδιοκτήτης της «Δωδώνης» στην Αγριά, και η Ιωάννα Επιδέξιου, δικηγόρος, κατέρρευσαν όταν ενημερώθηκαν στο νοσοκομείο πως ο μοναχογιός τους «έφυγε» από τη ζωή.