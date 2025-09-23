Αλέκος Συσσοβίτης: «Δεν ήταν δυνατόν να κάνω καριέρα στην Αμερική – Είχα παθολογική εξάρτηση με τη μητέρα μου»

Για την δυνατή σχέση – στα όρια της… εξάρτησης – με την μητέρα του μίλησε ο Αλέκος Συσσοβίτης στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη (23/9).

Συγκεκριμένα, ο δημοφιλής ηθοποιός είπε:

«Δεν υπάρχει πιο δυνατό πράγμα από τη μάνα. Από μωρό παιδί πήγαινα μαζί με τη μητέρα μου στους γιατρούς, οπότε έκανα μία έμμεση σπουδή σε αυτό που λέγεται ψυχολογία», περιέγραψε ο Αλέκος Συσσοβίτης, μιλώντας αρχικά για τις μάχες που έδινε η μητέρα του με την ψυχική της υγεία.

«Δεν ήταν δυνατόν μέσα από αυτήν την παθολογική εξάρτηση και αγάπη που είχα μαζί με τη μητέρα μου να μπορέσω να κόψω αυτό το συναίσθημα -δεν μπορείς να κόψεις τα συναισθήματά σου- και να κάνω τη δική μου πορεία στην Αμερική. Δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν ήταν καθαρά επιλογή μου, ήταν αν θέλεις μία επιταγή από τη δυαδική μας σχέση», ανέφερε.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στην ασθένεια του Αλτσχάιμερ, από την οποία έπασχε η μητέρα του, ο Αλέκος Συσσοβίτης τόνισε:

«Το αλτσχάιμερ είναι πάρα πολύ δύσκολη ασθένεια και ραγδαία αναπτυσσόμενη. Είναι καμιά φορά πιο δύσκολο γι’ αυτόν που είναι δίπλα στον άνθρωπο που το βιώνει. Όταν περνούν αυτά τα κύματα, αυτό που μένει είναι ένα πολύ βαθύ συναίσθημα. Και νομίζω ότι όλοι κερδίζουμε από αυτό, ακόμα και όσοι ταλαιπωρούνται δίπλα στους ανθρώπους που έχουν αλτσχάιμερ. Μαθαίνουν πολλά για τον ίδιο τους τον εαυτό αλλά και για τη ζωή».