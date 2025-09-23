Βουλή: Συνάντηση του Νικήτα Κακλαμάνη με το προεδρείο της ΕΙΗΕΑ

Την απόφαση να θεσμοθετήσει επίσημα η Βουλή των Ελλήνων την αιγίδα του ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στη συνάντησή του με τα μέλη του προεδρείου της ΕΙΕΑ, που τον επιστέφτηκαν σήμερα στο Κοινοβούλιο.

Ο κ. Κακλαμάνης, αποδέχθηκε την πρόταση να κηρύξει την έναρξη του Συνεδρίου που θα έχει ως κεντρικό θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις επιπτώσεις της στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Με την ευκαιρία αυτή ο πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε για την πορεία του Μνημονίου συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βάσει του οποίου θα επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Κοινοβουλίου, ως ο πρώτος φορέας του Δημοσίου, που στηρίζει το Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης «Φάρος», παρέχοντας το αρχείο και το καθημερινά παραγόμενο έργο της για την ανάπτυξη ενός ελληνικού γλωσσικού μοντέλου. Σημείωσε μάλιστα ότι το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.

Υπογράμμισε δε ότι ήδη η Βουλή έχει ψηφιοποιήσει 10 εκατομμύρια φύλλα εφημερίδων, παραδίδοντας ένα αξιόλογο έργο στους σύγχρονους και μελλοντικούς ερευνητές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε το Διεθνές Συνέδριο να διεξαχθεί στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο που ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων καθώς και η συμβολή των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου στην έκδοση λευκώματος με εμβληματικά πρωτοσέλιδα ελληνικών εφημερίδων των τελευταίων 200 ετών που έχει προετοιμάσει η ΕΙΗΕΑ.

Στη συνάντηση εκ μέρους της ΕΙΗΕΑ παραβρέθηκαν: ο πρόεδρος της Ένωσης και εκδότης της RealNews Νίκος Χατζηνικολάου, ο αντιπρόεδρος Γεώργιος Δήμας, ο γραμματέας Αναστάσιος Μπούρας, ο ταμίας Γεώργιος Μιχαλόπουλος και ο γενικός διευθυντής Τάσος Ξιναρής.