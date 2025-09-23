Βουλή: Συνάντηση του Νικήτα Κακλαμάνη με το προεδρείο της ΕΙΗΕΑ

Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή: Συνάντηση του προέδρου της Βουλής με το προεδρείο της ΕΙΗΕΑ

Την απόφαση να θεσμοθετήσει επίσημα η Βουλή των Ελλήνων την αιγίδα του ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στη συνάντησή του με τα μέλη του προεδρείου της ΕΙΕΑ, που τον επιστέφτηκαν σήμερα στο Κοινοβούλιο.

Ο κ. Κακλαμάνης, αποδέχθηκε την πρόταση να κηρύξει την έναρξη του Συνεδρίου που θα έχει ως κεντρικό θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις επιπτώσεις της στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Με την ευκαιρία αυτή ο πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε για την πορεία του Μνημονίου συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βάσει του οποίου θα επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Κοινοβουλίου, ως ο πρώτος φορέας του Δημοσίου, που στηρίζει το Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης «Φάρος», παρέχοντας το αρχείο και το καθημερινά παραγόμενο έργο της για την ανάπτυξη ενός ελληνικού γλωσσικού μοντέλου. Σημείωσε μάλιστα ότι το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.

Βουλή: Συνάντηση του προέδρου της Βουλής με το προεδρείο της ΕΙΗΕΑ

Υπογράμμισε δε ότι ήδη η Βουλή έχει ψηφιοποιήσει 10 εκατομμύρια φύλλα εφημερίδων, παραδίδοντας ένα αξιόλογο έργο στους σύγχρονους και μελλοντικούς ερευνητές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε το Διεθνές Συνέδριο να διεξαχθεί στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο που ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων καθώς και η συμβολή των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου στην έκδοση λευκώματος με εμβληματικά πρωτοσέλιδα ελληνικών εφημερίδων των τελευταίων 200 ετών που έχει προετοιμάσει η ΕΙΗΕΑ.

Βουλή: Συνάντηση του προέδρου της Βουλής με το προεδρείο της ΕΙΗΕΑ

Στη συνάντηση εκ μέρους της ΕΙΗΕΑ παραβρέθηκαν: ο πρόεδρος της Ένωσης και εκδότης της RealNews Νίκος Χατζηνικολάου, ο αντιπρόεδρος Γεώργιος Δήμας, ο γραμματέας Αναστάσιος Μπούρας, ο ταμίας Γεώργιος Μιχαλόπουλος και ο γενικός διευθυντής Τάσος Ξιναρής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες απαντούν στον Τραμπ: Ασφαλής η παρακεταμόλη για τις εγκύους – Δεν συνδέεται με αυτισμό

Συμπληρώματα διατροφής: Σε πόσο καιρό αρχίζουν να φαίνονται τα αποτελέσματα;

Έρευνα για τα προγράμματα χρηματοδότησης των τραπεζών: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις επενδύσεις στην ενέργεια

Ξεκινά η ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης – Οι 7 στάσεις που θα περιλαμβάνει το νέο δίκτυο

Google Maps: Αυτός είναι ο λόγος που καταργήθηκε το Driving Mode

Τεστ προσωπικότητας: H μαϊμού που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε ανοιχτοί σε νέες φιλίες
περισσότερα
14:48 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: Αναφαίρετο και εύλογο το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

«Αναφαίρετο» και «εύλογο» χαρακτηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την ε...
14:36 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Φλωρίδης για Τέμπη: Η απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την Δημοκρατία

Στην υπόθεση της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη και στον απεργό πείνας Πάνο Ρού...
14:10 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Οι 4 άξονες για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών

Την τροπολογία για την ευμενέστερη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, που κατέθεσε η Κοινοβουλευ...
13:23 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Σακελλαρίδης: Ένιωσα έναν πόνο, μία ενόχληση – Κρίσιμο που μου είπε η Ράνια «πήγαινε στον γιατρό»

Για την περιπέτεια που είχε πρόσφατα με την υγεία του μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» ο γραμμ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος