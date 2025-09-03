Βουλή: Θερμό καλωσόρισμα παιδιών από τη Γάζα που φιλοξενούνται σε ελληνικές δομές υγείας

Τη Βουλή επισκέφθηκαν παιδιά από τη Γάζα, που φιλοξενούνται σε ελληνικές δομές υγείας, συνοδευόμενα από τις μητέρες τους αλλά και τον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Αθήνα, με πρωτοβουλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Όλες οι πτέρυγες της Βουλής τα καλωσόρισαν με συγκίνηση, δηλώνοντας την πλήρη στήριξή τους στις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την Γάζα, όταν ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η επίσκεψη τους στα θεωρεία.

Από την πλευρά του, ο παριστάμενος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Γιώργος Κώτσηρας, τόνισε ότι «η Ελλάδα πρωτοστατεί σε οποιαδήποτε ανθρωπιστική πρωτοβουλία λαμβάνεται προκειμένου να μπορέσει να αποκατασταθεί η ανθρωπιστική ροή στη Γάζα και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες».

«Αυτοί οι άνθρωποι της Παλαιστίνης είναι σήμερα εδώ για να θυμίζουν ότι πολύ κοντά σε εμάς, παιδιά δολοφονούνται, ακρωτηριάζονται και χάνουν τις οικογένειες τους.

Περίπου 20.000 παιδιά είναι θύματα της γενοκτονίας που γίνεται στη Γάζα και αυτό δεν έγινε ούτε τυχαία ούτε από αστοχία αλλά είναι αποτέλεσμα μιας γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ που η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αποδοκιμάσει και να στηλιτεύσει και να κάνει ότι περνά από το χέρι της για να σταματήσει η γενοκτονία», επισήμανε η κυρία Κωνσταντοπούλου και προσέθεσε: «Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υποδέχθηκε στο γραφείο του τα παιδιά της Παλαιστίνης μαζί με τις μητέρες τους και τον πρέσβη, τα καλωσόρισε στο Κοινοβούλιο και τους είπε κάτι πολύ συγκινητικό, ότι: η κυρία Κωνσταντοπούλου και εγώ δεν έχουμε παιδιά, εσείς είστε τα παιδιά μας».

Δείτε βίντεο από την τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου