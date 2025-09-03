Στη Βουλή δέκα παιδιά από την Παλαιστίνη μαζί με τις μητέρες τους

Βουλή Κακλαμάνης

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, υποδέχθηκε σήμερα στο Κοινοβούλιο δέκα παιδιά από την Παλαιστίνη μαζί με τις μητέρες τους, όσες διασώθηκαν από τον πόλεμο και την καταστροφή.

«Για όσο βρίσκεστε στην Ελλάδα είστε τα παιδιά μας και μπορείτε να στηρίζεστε σε μας» ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής, προσφέροντάς τους δώρα και καλωσορίζοντάς τα στο Κοινοβούλιο.

Τα παιδιά και οι μητέρες τους, που συνοδεύονταν από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε και την πρωτοβουλία για την επίσκεψη, καθώς και τον Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, κ. Yussef Dorkho, βρίσκονται στη χώρα μας από τον Φεβρουάριο. Ορισμένα από τα παιδιά αυτά, τραυματισμένα σωματικά και ψυχικά από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα, νοσηλεύτηκαν ή συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας μας.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Ν. Κακλαμάνης, η Βουλή των Ελλήνων θα αναλάβει τα έξοδα νοσηλείας τραυματισμένων παιδιών του πολέμου, αλλά και παροχής προσθετικών μελών σε παιδιά που έχουν ακρωτηριαστεί στη διάρκεια των συγκρούσεων στη δοκιμαζόμενη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη συνάντηση που είχε στις 29 Μαΐου με τον Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος της Βουλής έχει ανακοινώσει ήδη την απόφαση του Κοινοβουλίου να παράσχει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σε ακόμη 10 παιδιά από τη Γάζα, καθώς και την πρόθεση της Βουλής να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια προς τον λαό της Παλαιστίνης, αμέσως μόλις ανοίξει με ασφάλεια ο ανθρωπιστικός διάδρομος προς τη Γάζα.

13:02 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Χατζηδάκης για τις δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών: Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο δεν μπορεί να πληρωθεί μόνο από τους Έλληνες φορολογούμενους

Απάντηση στον υπουργό Οικονομικών της Κύπρου ο οποίος αμφισβητεί την βιωσιμότητα του έργου Gre...
12:25 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τύμβος Καστά: «Τεράστια ιστορική και αρχαιολογική σημασία του ταφικού συγκροτήματος» λέει η Μενδώνη

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στον Τύμβο Καστά, στην Αμφ...
12:02 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Παπανδρέου: «Μισό αιώνα μετά, οι ίδιες αξίες παραμένουν ζωντανές, οι προκλήσεις έχουν αλλάξει μορφή»

Στην επέτειο των 51 ετών από την Ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και την Διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου 1974  ...
11:09 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Xατζηδάκης: Αυτοί είναι οι 4 μύθοι της «φιλεύσπλαχνης» αντιπολίτευσης

O αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δίνει με ανάρτησή του στο Linkedin απάντηση σε...
