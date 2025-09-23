Grand Hotel: Ο Άρης γίνεται ο φύλακας-άγγελος της Αλίκης

Νάντια Ρηγάτου

Grand Hotel: Ο Άρης γίνεται ο φύλακας-άγγελος της Αλίκης

Το GRAND HOTEL άνοιξε χθες ξανά τις πόρτες του για το κοινό και απόψε στις 21:00 έρχεται η συγκλονιστική συνέχεια.

Η Αλίκη, θλιμμένη και οργισμένη, συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να ενοχοποιούν τον Άρη, ο οποίος οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα για τη δολοφονία του φίλου του.

Η σύγκρουση της Κυβέλης με τον Ρήγα συνεχίζεται, με τον έναν να υποψιάζεται τον άλλον ως ηθικό αυτουργό για τη δολοφονία του Πέτρου. Η Αλίκη δεν φοβάται τίποτα πια και εκφράζει προκλητικά την αποστροφή της προς τον Ρήγα, πράγμα που τον εξοργίζει ακόμη περισσότερο.

Η Κυβέλη, προσπαθώντας να πλησιάσει ξανά την κόρη της, υπόσχεται στην Αλίκη ότι θα κάνει τα πάντα για να την απαλλάξει από τον άντρα της…

Όμως και ο Άρης γίνεται κρυφά ο φύλακας άγγελός της, προσπαθώντας να τηρήσει την υπόσχεση που έχει δώσει στον φίλο του…

Τα χρέη και ο καημός του Χαραλάμπη να ανακαλύψει τον δολοφόνο του ανιψιού του τον οδηγούν όλο και βαθύτερα στα άδυτα της εγκληματικής ομάδας στην οποία έχει μπλέξει… Ο Χατζημήτρος ελέγχει πια τη ζωή όλων, ακόμη και αυτών που δεν το γνωρίζουν…

 Δείτε το Trailer

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου 

 

20:45 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

