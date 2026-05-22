Σοβαρό τροχαίο στον δρόμο Χαλκίδας – Σχηματαρίου, σμπαράλια δύο αυτοκίνητα – Δείτε φωτογραφίες

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

halkida
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (21.5) στην εθνική οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου από τη σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών στο evima.gr, το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην έξοδο του Σχηματαρίου και όπως αναφέρουν φαίνεται να εμπλέκονται δύο οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, το αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση προς Χαλκίδα για άγνωστο λόγο ξέφυγε της πορείας του χτύπησε στο διαχωριστικό και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας που πηγαίνει προς Αθήνα με αποτέλεσμα να χτυπήσει με σφοδρότητα δύο αυτοκίνητα που πήγαιναν κανονικά στην πορεία τους.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, καθώς και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από τη σφοδρή σύγκρουση υπάρχουν τραυματισμοί.

Η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία μέχρι να απομακρυνθούν τα παραμορφωμένα οχήματα.

Δείτε εικόνες από το τροχαίο:

Πηγές: evima, eviaonline

