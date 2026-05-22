Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Η επιλογή της μοναξιάς είναι πολυτέλεια – Πάντα ευπρόσδεκτη μια σχέση

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», και μίλησε για τη μοναξιά, τη μοναχικότητα και τη σημασία που έχει η συντροφικότητα στη ζωή ενός ανθρώπου, τονίζοντας πως «είναι πάντα ευπρόσδεκτη μια σχέση».

«Κανένας δεν θέλει να είναι μόνος, θα σου πω. Να έχεις έναν άνθρωπο, να ταξιδέψεις μαζί του, να μιλήσεις το βράδυ που γυρίζεις στο σπίτι, είναι πολύ σημαντικό.

Εγώ δεν πιστεύω ότι κανείς θέλει να είναι μόνος του. Θέλει πάντα να είναι με κάποιον άλλον. Όχι, και ο Θεός έπλασε μόνο… Αλλά είναι πολύ σημαντικό.

Δεν θα πω ότι, όταν δεν είμαι με κάποιον σύντροφο, δεν μου λείπει. Και είναι άλλο η μοναχικότητα, άλλο η μοναξιά. Δηλαδή, όταν μπορείς να την επιλέξεις… Θα επανέλθω, δεν αποφεύγω την ερώτησή σας. Είδατε πώς γυρίζω στον πληθυντικό, αλλά εσείς δεν θα μπείτε στη θέση σας με τίποτα.

Η επιλογή της μοναξιάς-μοναχικότητας είναι πολύ τέλεια. Αν σου την επιβάλλουν ή σου την επιβάλλει η ζωή ή οι συνθήκες, δεν είναι ωραίο. Αν την έχεις επιλέξει ή κάνεις την ανάγκη φιλοτιμία, υπάρχουν και αυτά. Έχει και πολύ νερό μέσα εκεί. Αλλά είναι πάντα ευπρόσδεκτη μια σχέση».