Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Η επιλογή της μοναξιάς είναι πολυτέλεια – Πάντα ευπρόσδεκτη μια σχέση

Enikos Newsroom

Lifestyle

Μίρκα Παπακωνσταντίνου
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», και μίλησε για τη μοναξιά, τη μοναχικότητα και τη σημασία που έχει η συντροφικότητα στη ζωή ενός ανθρώπου, τονίζοντας πως «είναι πάντα ευπρόσδεκτη μια σχέση».

«Κανένας δεν θέλει να είναι μόνος, θα σου πω. Να έχεις έναν άνθρωπο, να ταξιδέψεις μαζί του, να μιλήσεις το βράδυ που γυρίζεις στο σπίτι, είναι πολύ σημαντικό.

Εγώ δεν πιστεύω ότι κανείς θέλει να είναι μόνος του. Θέλει πάντα να είναι με κάποιον άλλον. Όχι, και ο Θεός έπλασε μόνο… Αλλά είναι πολύ σημαντικό.

Δεν θα πω ότι, όταν δεν είμαι με κάποιον σύντροφο, δεν μου λείπει. Και είναι άλλο η μοναχικότητα, άλλο η μοναξιά. Δηλαδή, όταν μπορείς να την επιλέξεις… Θα επανέλθω, δεν αποφεύγω την ερώτησή σας. Είδατε πώς γυρίζω στον πληθυντικό, αλλά εσείς δεν θα μπείτε στη θέση σας με τίποτα.

Η επιλογή της μοναξιάς-μοναχικότητας είναι πολύ τέλεια. Αν σου την επιβάλλουν ή σου την επιβάλλει η ζωή ή οι συνθήκες, δεν είναι ωραίο. Αν την έχεις επιλέξει ή κάνεις την ανάγκη φιλοτιμία, υπάρχουν και αυτά. Έχει και πολύ νερό μέσα εκεί. Αλλά είναι πάντα ευπρόσδεκτη μια σχέση».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων κάνναβης

ΠΙΣ: Άκυρες οι εκλογές της 26ης Απριλίου-Η απόφαση του υπουργείου Υγείας

Συναγερμός από την Τράπεζα της Ελλάδος: Προσοχή σε διαδικτυακές απάτες με το όνομα του Γιάννη Στουρνάρα

Καύσιμα με τιμές «φωτιά» – Στα 2,12 ευρώ η αμόλυβδη, στο 1,81 το πετρέλαιο

Οι 13 σημαντικότερες ανακοινώσεις στο Google I/O 2026

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
03:08 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Δεν συμφωνεί κανείς με τις επαναλήψεις για το «Σόι σου»

Για τη σειρά «Το σόι σου», αλλά και για τις τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει συμμετάσχει, μ...
01:58 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Θα ήθελα ένα παιδί από τον Δάνη Κατρανίδη – Δεν έφυγε ποτέ

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», για το...
00:24 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Γαλήνη Τσεβά: «Δεν θα ήθελα έπειτα από το πέρασμα του χρόνου, να νιώσω ότι με κοιτάζεις με μία απογοήτευση»

Στον καναπέ του «Νωρίς-Νωρίς», με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, κάθισε την Πέμπτη...
23:26 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Γιώργος Γιαννόπουλος για το «Σόι σου»: «Μου το χρώσταγε αυτό η ζωή – Είμαι τόσο καλά με τα παιδιά, έχω πάρει τόση αγάπη»

Στη «Super Κατερίνα» έδωσε συνέντευξη ο Γιώργος Γιαννόπουλος την Πέμπτη 21 Μαΐου. Ο επιτυχημέν...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν