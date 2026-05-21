Μαρία Ηλιάκη: Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Είναι ο άνθρωπός μου, το στήριγμά μου – Μακάρι να είμαστε για πάντα μαζί»

Ελένη Φλισκουνάκη

Φωτογραφία: Instagram/marakiiliaki
Η Μαρία Ηλιάκη, την οποία το τηλεοπτικό κοινό παρακολουθεί φέτος μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ1 στο «Νωρίς-Νωρίς», έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Η παρουσιάστρια, στο «Buogniorno» μίλησε και με πολύ τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για τη Eurovision, η Μαρία Ηλιάκη απάντησε: «Πήρα μεγάλο φαρμάκι, δεν το κρύβω. Νομίζω ότι μας άξιζε καλύτερη θέση, έχω αυτή την αίσθηση. Εγώ μας έβλεπα πεντάδα δηλαδή, σίγουρα». 

Με αφορμή την ανάρτηση που έκανε στο Instagram, για την επέτειό της με τον Στέλιο Μανουσάκη, η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε πως: «Είμαστε οχτώ χρόνια μαζί. Λένε ότι τα επτά είναι τα δύσκολα, τα πρώτα. Εμείς τώρα πάμε για την επόμενη επταετία. Είναι ο άνθρωπός μου, είναι ο άνδρας μου, είναι το στήριγμά μου, τον λατρεύω, τον αγαπώ, μακάρι να είμαστε για πάντα μαζί». 

