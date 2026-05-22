Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρωταθλητής με την Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο… άργησε λίγο αλλά τελικά πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο πρωταθλήματος με την Αλ Νασρ, έπειτα από σχεδόν 3,5 χρόνια παρουσίας στη Σαουδική Αραβία.

Ο Πορτογάλος σταρ ήταν ξανά ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Αλ Νασρ, καθώς με δύο δικά του γκολ, το ένα μάλιστα με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ, οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Σαουδική Αραβία.

Η Αλ Νασρ επικράτησε με 4-1 της Ντάμακ στο γήπεδό της και «σφράγισε» και μαθηματικά τον εφετινό τίτλο, κατακτώντας το 8ο πρωτάθλημα στην καριέρα του Πορτογάλου σούπερ σταρ.

Οι Σαντιό Μανέ και ο Κομάν είχαν ήδη βάλει τις βάσεις για τη νίκη της Αλ Νασρ η οποία έκλεισε τη σεζόν με 86 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Αλ Χιλάλ με 84.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέλαβε… δράση στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας δίχτυα στο 63’ και στο 81’ με δύο γκολ που «κλείδωσαν» το τρίποντο και τον τίτλο.

Στο 88’ έγινε αλλαγή και αποχώρησε μέσα σε αποθέωση, εμφανώς συγκινημένος στον πάγκο, ζώντας μια ακόμη μεγάλη στιγμή στην καριέρα του.

