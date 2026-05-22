Βέλγιο: Πρωταθλήτρια η Μπριζ με… «στρατηγό» τον Χρήστο Τζόλη

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Χρήστος Τζόλης
Με «στρατηγό» τον Χρήστο Τζόλη η Κλαμπ Μπριζ επανήλθε, με… διάλειμμα ενός έτους, στον «θρόνο» της Jupiler Pro League του Βελγίου, μετά την ισοπαλία 2-2 επί της «αδιάφορης» βαθμολογικά, Μαλίν.

Μία αγωνιστική πριν από το φινάλε των playoffs (9η) οι «μαυρομπλέ» ήθελαν νίκη επί της Μαλίν, έτσι ώστε να μην τους ενδιαφέρει τι θα γινόταν στο ματς της μέχρι απόψε κατόχου του τίτλου, Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ στην έδρα της Γάνδης.

Τελικά, με απόλυτο ηγέτη τον Χρήστο Τζόλη (γκολ και ασίστ) η ομάδα του Ιβάν Λέκο αναδείχθηκε μεν ισόπαλη με σκορ 2-2 στο Μέχελεν, όμως, δε, την ίδια ώρα η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ έμενε στο 0-0 στο «σπίτι» της Γάνδης. Η διαφορά των δύο πρωτοπόρων παρέμεινε στο +4 με την Μπριζ να κατακτά και μαθηματικά για 20ή φορά στην Ιστορία της το πρωτάθλημα στο Βέλγιο.

Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ ήταν σε ένα ακόμη ματς των playoffs μακράν ο κορυφαίος των νικητών. Άνοιξε το σκορ στο 17′ από ασίστ του Τρεσόντι, ενώ στο 51′ οι ρόλοι αντιστράφηκαν με τον 25χρονο άσσο να δίνει την τελική πάσα στον 21χρονο Γερμανό επιθετικό για το 2-1. Ο Τζόλης, πλέον, σ’ αυτά τα 9 ματς του μίνι πρωταθλήματος έφτασε τα 7 γκολ και τις 9 ασίστ, πραγματοποιώντας μία ακόμη καταπληκτική εμφάνιση.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής και οι βαθμολογίες στα Playoffs του βελγικού πρωταθλήματος έχουν ως εξής:

PlayOffs Τίτλου

  • Άντερλεχτ – Σεντ Τρουίντεν 3-1
  • Μαλίν – Κλαμπ Μπριζ 2-2
  • Γάνδη – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 39 αγώνες)

  1. Κλαμπ Μπριζ 54 -Πρωταθλήτρια –Champions League
  2. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 50 -Champions League (προκρ.)
  3. Σεντ Τρουίντεν 40 -Europa League (προκρ.)
  4. Άντερλεχτ 33 -Europa League (προκρ.)
  5. Μαλίν 29
  6. Γάνδη 29
  7. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής και οι βαθμολογίες στα Playoffs του βελγικού πρωταθλήματος για το Conference League έχουν ως εξής:
  8. PlayOffs για το Conference League
  9. Σαρλερουά-Λέουβεν 1-1
  10. Γκενκ-Αντβέρπ 0-0
  11. Βέστερλο-Σταντάρ Λιέγης 1-2
  12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 39 αγώνες)
  13. Σταντάρ Λιέγης 37
  14. Γκενκ 35
  15. Βέστερλο 33
  16. Σαρλερουά 31
  17. Αντβέρπ 28
  18. Λέουβεν 23

